中亚国家经济论坛：库安特洛夫呼吁各方合作应对供应链断裂

哈通社/阿斯塔纳/9月15日--据国家经济部新闻处消息，中亚国家经济论坛于14日在塔吉克斯坦首都杜尚别举行。哈萨克斯坦国家经济部长阿勒别克·库安特洛夫在论坛上强调了该论坛对于加强中亚国家之间的经贸合作的重要性。

-在全球地缘政治动荡和新冠大流行的背景下，全球经济发展步伐减缓，不可逆转的结构变革正在发生，数字化经济和电子商务的增长变得尤为重要。供应链中断问题也凸显出来。由于中亚国家位于内陆地区，因此必须建立更加高效的区域供应链网络。考虑到地理位置，我们必须共同努力，推动经济多元化，扩大相互之间的贸易、经济和投资联系，库安特洛夫强调。-库安特洛夫说。





库安特洛夫表示，尽管面临挑战，中亚地区正经历积极的增长趋势。仅2022年，哈萨克斯坦与中亚各国外贸总额就达到80亿美元，较2021年增长了25%。

-中亚国家经济潜力巨大。我们必须不断努力扩大商品种类，提高相互贸易的质量。哈萨克斯坦可以向该地区供应数十亿美元的成品和加工产品，涵盖300多种商品。-他说。





此外，库安特洛夫详细介绍了哈萨克斯坦的投资营商环境。去年，哈萨克斯坦通过了《2026年前投资政策构想》，提出了一系列措施，旨在改变投资结构，促进高附加值商品的生产。

库安特洛夫还提到，哈萨克斯坦在去年的IMD数字竞争力排名中名列第36位，超越了斯洛文尼亚、葡萄牙、意大利、波兰和土耳其等国。

他表示，哈萨克斯坦总统在最新国情咨文中为政府设定了一项目标，即到2026年将信息技术产业出口额增至10亿美元。仅去年一年，哈萨克斯坦信息技术产业出口额增长了五倍。哈萨克斯坦愿意与本地区国家分享其经验，以促进中亚各国的经济可持续发展。









【编译：阿遥】