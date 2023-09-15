机械制造业：哈萨克斯坦的成就与愿景

哈通社/阿斯塔纳/9月15日 -- 机械制造业——是推动国家发展的重要领域之一。如今的哈萨克斯坦，在机械制造业领域取得了足以称道的成就。在2022年，哈萨克斯坦机械制造业总产值达到了3.1万亿坚戈，较2021年增长31%。

哈萨克斯坦的机械制造业正在如何发展？其当下处于一个怎样的状态？针对行业的未来发展，哈萨克斯坦构筑着怎样的蓝图？这些，将是这篇文章简要讨论的内容。

机械制造业目前出现了哪些变化？

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部（现工业和建设部）副部长伊利亚斯·沃斯帕诺夫曾指出，哈国工业体系中，机械制造业在哈萨克斯坦工业体系中的占比为6%。

- 机械制造业，对于任何一个工业发达国家而言，都是经济中重要的领域，负责生产设备、机械、工具、装备以及其他人民所需的产品。机械制造业保障了经济各主要领域日常工作的稳定。当下，哈萨克斯坦工业中机械制造业的比重达到了6%，这仅占GDP的1.5%左右。- 他说。

对比来看，在发达国家当中，工业生产的比重平均达到30%乃至50%。哈萨克斯坦机械制造业中目前有3 800多家从业企业。统计显示，其中的从业者总人数约为11.8万余人。

2022年，哈萨克斯坦机械制造业的产值达到了3.1万亿坚戈。这一指数较2021年增长了31%。这一大幅度的增长，得益于2022年总价值2300亿坚戈的250个投资项目的落实。根据今年一季度的统计，机械制造业成为了整体工业中的领头羊，其生产增量达到了36%，达到了8290亿坚戈。行业增长达到135%。

- 2023年，哈萨克斯坦正在加紧落实总价值2300亿坚戈的另外36个项目。其中规模最大的项目，包括制造重型载重卡车零部件的KamLitKZ工厂、铸造厂、生产风能装置塔的工厂、家用电器长等等。- 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部（现工业和建设部）副部长伊利亚斯·沃斯帕诺夫说。

哈萨克斯坦曾经制定过2010~2014年机械制造业发展规划。之后又制订并正在执行2019~2024年机械制造业发展战略路线图计划。在这个路线图的框架下，起草并通过产业政策法草案，设立了产业发展基金。

为了进一步发展工业，根据国家元首的指示，制定了机械制造发展的全面规划，该规划将作为机械工业发展战略的纲领，旨在解决改善行业发展基础条件、促进国产商品竞争力和市场比重、鼓励和发展工程产品出口等任务。

机械制造与商业

哈萨克斯坦机械制造商联盟董事会董事沃米尔塞利克·埃尔扎诺夫指出，想要实现机械制造业的良性发展，对中小企业的支持将是关键。

- 我们的国家需要大力支持中小企业的发展，采取全面有效的措施。营商环境的发展，必须对所有人都是平等的。哈萨克斯坦有大型企业。我们的机械制造商生产出的设备需要市场。为了实现这一目标，根据新的口号，要发展科学，引进新技术，进一步创新。为此，我们需要持续的开展研发工作。我们已经就此提出的建议。- 沃米尔塞利克·埃尔扎诺夫说。

他认为，这将成为实现发展的基础因素。因为如果哈萨克斯坦无法实现技术现代化，投资者就不会来，发展也就只能是一个空话。老旧技术生产出的商品，不仅无法出口，在本国市场上都将失去地位。因此，推动技术的进步必须是首要任务。

- 另一个问题是为该行业寻找长期且优惠的融资来源。所有的资金都集中在中央，并不是所有人都有获得它的能力。哈萨克斯坦开发银行拟在四个地区开设分行以解决融资问题。- 哈萨克斯坦机械制造商联盟的代表这样说。

此外，沃米尔塞利克·埃尔扎诺夫还谈到了机械制造企业承购条件的有效性。他表示，机械制造企业会在合同框架内接受3-5年的订单，制定自己的计划，购买新设备，寻求开辟新的就业机会，派遣青年工人出国，培训他们并开发他们的技术。

机械制造：综合规划

不久前，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫主持召开了关于制定至2028年机械制造业发展综合规划问题的转向讨论会。

根据国家元首的指示，这项综合规划必须能够为哈萨克斯坦机械制造业的进一步发展带来有效的推动力。这项规划的制订中，哈萨克斯坦商业界，特别是机械制造业联盟的建议得到了关注。

在这项综合规划当中，涵盖了旨在支持本土机械制造业企业及提升本国机械制造业产业竞争力的83项措施。其中即有一般的系统性措施，也有分部门的具体措施（矿冶、铁路、石油天然气、能源、电气工程、农业机械制造、汽车制造、飞机制造等）。

综合规划的主要目的在于，确保机械制造业领域总增加值增长4.5倍，实现产量增长2.2倍，实现出口增长2.9倍，实现劳动生产率增长1.9倍，实现投资增长1.5倍。

政府总理阿里汗·斯马伊洛夫在当时的会议总结中，要求工业和基础设施发展部（现工业和建设部）与其他利益相关的机构协同合作，加快落实这份综合规划的执行工作。

哈萨克斯坦机械制造业的现状

工业和基础设施发展部（现工业和建设部）的报告显示，目前哈萨克斯坦经济结构中制造业的比重为1.5%，而加工工业的比重为13%。该行业约有3800家企业，从业人员超过11.8万人。

总体而言，哈萨克斯坦机械制造业是哈国工业部门当中发展最为迅速的行业之一：最近五年来，加工工业的平均增速为4.5%，而机械制造业达到了17.6%。

为了使行业的发展再上一个台阶，新的项目受到了较多的关注。例如，计划在2028年前，完成总价值1.7万亿坚戈，可提供2.4万长期工作岗位的151个项目。其中包括铁路、农业、电力、石油天然气、矿山冶金机械、汽车制造等领域的企业。预期，在2023年，就将有总价值2170亿坚戈、可提供3500多个工作岗位的29个项目落地。

在此前的政府会议期间，工业和基础设施发展部（现工业和建设部）部长玛拉特·卡拉巴耶夫曾阐述了机械制造业目前取得的成就。

- 今年农机生产企业将生产拖拉机5000台、联合收割机900台。 目前，生产出的大型设备主要是基于大型组件的组装，接下来将进一步实现小型化组装模式。该行业的进一步发展旨在增加悬挂式和牵引式机械的产量，但这并不能完全满足国内市场的需求。- 他说。

哈萨克斯坦正在大力发展铁路车辆的生产，以解决铁路行业对货运车厢、客车和机车的需求。这方面，与瑞士（施泰德）、美国（西屋制动）和法国（阿尔斯通）投资者的合作开展的非常顺利。例如，到 2030 年，哈国施泰德工厂将使用转向架、焊接车身、空调机组等国产零部件生产 500 辆最先进的新型乘用车，以及20种内部、外部、电气设备。

预计到2030年，铁路车辆方面国产化率将实现大幅度的提升。

至于汽车制造业而言，根据2022年的统计，国内市场当年总计售出15万量汽车，其中10.3万辆为国产。

这一年对于汽车厂商来说是政策调整的重要一年。政策的调整主要是为了实现三个目标：

1）扩大汽车制造范围。 目前，有两家汽车工厂正在建设中。

2）发展小规模多类型组装技术。为此，相关部门正在采取措施，加强对汽车制造商转向小规模组装的要求。

3）创建组件库。 目前，已有企业生产轮毂和电池，并正在办理认证手续，以安装在国产汽车上。

作为提升本地化水平的一部分，计划继续推进对汽车座椅、多媒体系统、喷雾器、轮胎等汽车零部件生产基地的开发。已经开始建设此类产品的生产项目。

Alageum Electric 生产的变压器完全满足该国电气工程领域的市场需求。 Kaznergokabel和Eurazkabel等企业供应市场需求的电缆产品。

家用电器的生产是机械制造业发展的另一个重要方向。目前，阿拉木图家用电器公司开始生产Dauscher品牌的电视机、电炉和烤箱。此外，今年计划在卡拉干达州萨兰市实施家电生产项目。 这不仅将为行业发展注入动力，也为单一城市的振兴做出贡献。

部长表示，就家用电器市场而言，整个欧亚经济联盟的市场规模约为110亿美元，而哈萨克斯坦市场为12亿美元。相关项目落实后，将能够为国内市场提供2.5亿美元的产品，并出口1亿美元的产品。

在石油和天然气以及采矿和冶金工程领域，哈萨克斯坦可以实现泵和压缩机、阀门、固定配件、液压和气动设备的生产。然而，底土用户订单的缺乏限制了哈国企业的潜力。据了解，这一细分领域中54% 的机械制造商品是由底土用户购买的。2019年至2022年，工程物资采购量增长8%，但本地覆盖份额从12.6%下降至9.9%。

根据结果​​显示，2022年石油天然气和矿山冶金机械进口总额分别为10亿6亿美元和10亿1亿美元。

国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在致第十一届哈萨克斯坦机械制造商论坛与会者的致辞中提到，需要提高行业竞争力。

托卡耶夫总统在致辞中指出，要为机械制造业投资创造良好条件，提高产业竞争力。

- 为此，我指示制定了综合规划草案。我相信，这些措施的成功实施，必将为该行业的快速发展、国家的繁荣作出贡献。 振兴本国生产，生产更多的深加工产品，逐步进入国外市场是我们的主要任务。 我相信你能够光荣地履行这项职责。- 托卡耶夫总统说。

【编译：木合塔尔·木拉提】