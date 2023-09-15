托卡耶夫总统在以色列《耶路撒冷邮报》发表署名文章

哈通社/阿斯塔纳/9月15日 -- 以色列著名英文报刊《耶路撒冷邮报(The Jerusalem Post)》9月14日刊登了哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的署名文章《宗教领袖可以帮助实现世界和平》。

标题：宗教领袖可以帮助实现世界和平——观点

为了建立新的国际安全体系，世界需要一场新的全球和平运动。我认为，宗教领袖的作用不可或缺。

众所周知，自联合国成立以来，国际紧张局势加剧，全球秩序受到侵蚀。冷战后不复存在的分裂集团正在迅速卷土重来。因此，我们的世界正面临着严重的威胁，包括新一轮全球军备竞赛、核武器威胁和各种形式战争的扩散，包括热战、混合战、网络战和贸易战。

在这种紧张局势和日益加剧的地缘政治动荡的背景下，制定新的方法来促进文明间对话和信任至关重要。

外交无疑是发展合作的关键。哈萨克斯坦一贯主张以《联合国宪章》为基础，通过谈判方式解决有争议的问题。我国一贯捍卫旨在实现全世界持久和平、安全和可持续进步的原则。

尽管做出了种种努力，世界许多地区的冲突仍然无处不在。

为了建立新的国际安全体系，世界需要新的全球和平运动。我认为，宗教领袖在这方面的作用不可或缺。全世界约有 85% 的人信奉宗教，因此宗教是我们生活中的一个重要因素。因此，宗教领袖对全球事务具有重大影响。此外，人类生命的神圣价值、相互支持、反对破坏性的竞争和敌意是所有宗教的共同原则。我深信这些原则可以构成新的世界体系的基础。

宗教领袖如何促进世界和平？

如何将其付诸实践？

首先，宗教领袖可以为愈合长期冲突后的仇恨创伤做出贡献。叙利亚就是一个很好的例子。哈萨克斯坦欣见该国的敌对行动已基本停止。我们很高兴通过参与阿斯塔纳进程框架内的和平谈判为此做出了贡献，根据该进程，叙利亚政府、反对派以及土耳其、伊朗和俄罗斯的代表自2017年以来一直在进行谈判。

虽然冲突的白热化阶段已经结束，但国内的分裂依然存在。精神领袖可以通过利用宗教的力量，在恢复叙利亚社会发挥重要作用。

第二，人性是矛盾的。挑衅和仇恨永远存在。最近在一些北欧国家发生的焚烧神圣的《古兰经》的事件就是一种消极趋势，它破坏了宽容、相互尊重与和平共处的文化。在这方面，宗教领袖有目的地防止这种情况和趋势极为重要。

第三，新技术从根本上改变了人类生活的各个领域。这些变化大多是向好的方面发展：医疗保健在不断改善，互联网上提供了无限的信息，通信和出行变得更加便捷。同时，在数字技术的影响下，我们也看到了社会的分裂和两极分化。

在新的数字化现实中，也有必要培养精神价值观和道德准则。宗教在这方面也发挥着关键作用，因为所有信仰都基于人文理想、对人类生命最高价值的认可以及对和平与创造的渴望。

这些基本原则不仅应体现在精神领域，还应体现在国家的社会经济发展和国际政治中。

如果不依靠人文理想和伦理道德，快速的科技革命可能会将人类引入歧途。随着通用人工智能的出现，我们已经看到了这样的争论。

归根结底，精神领袖的道德权威和言论在今天极为重要。

因此，20 年来，哈萨克斯坦每三年主办一次宗教领袖大会，我为此感到自豪。大会成立于 2003 年，是对美国 9.11 恐怖袭击后宗教间分歧和极端主义加剧的直接回应。大会通过团结宗教领袖，为加强宗教间对话做出贡献。

大会就如何共同促进不同文化和宗教团体代表之间的相互理解进行有意义的对话。

在 2019 年成为哈萨克斯坦总统之前，我曾有幸担任大会秘书处负责人。

我观察到大会如何促进宽容和相互尊重，而不是仇恨和极端主义。

去年，我国举行了第七届世界和传统宗教领袖大会。来自 50 个国家的代表团参加了会议，其中包括伊斯兰教、基督教、犹太教、神道教、佛教、琐罗亚斯德教、印度教和其他宗教的代表。我有幸接待了教皇弗朗西斯—这是继 2001 年教皇约翰保罗二世访问哈萨克斯坦之后，天主教会领袖第二次访问哈萨克斯坦。

过去二十年来，大会已成为全球文明间对话的平台。我认为，大会为哈萨克斯坦成功建立一个稳定与和谐的社会作出了重大贡献，我国今天有 100 多个民族和 18 种宗教，他们和平共处。

哈萨克斯坦致力于宗教宽容和尊重人权，为世界树立了榜样，展示了宗教间对话在创建一个更加和平与和谐的全球社会方面的重要性。

在世界继续处于政治不确定状态的时候，比以往任何时候都更需要在文化和文明之间架起一座沟通的桥梁。我坚定致力于确保哈萨克斯坦通过宗教领袖大会的工作等方式推动不同宗教和民族之间的全球对话，从而促进社会的相互理解和尊重。

作者：哈萨克斯坦共和国总统 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫