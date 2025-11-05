哈萨克斯坦赛车队Artline Kazakhstan角逐兰博基尼超级特罗菲欧亚决赛

据该队公关部门消息，这场备受瞩目的巅峰对决将于11月6日至9日在意大利米萨诺国际赛车场拉开帷幕。Artline Kazakhstan将双线出击，代表哈萨克斯坦出战的两位车手——肖塔·阿布哈扎瓦（Shota Abkhazava）和叶戈尔·奥鲁杰夫（Egor Orudzhev）——将在Pro-Am组别中并肩作战，为队旗增光添彩。

兰博基尼超级特罗菲系列赛由兰博基尼赛车型队（Lamborghini Squadra Corse）主办，是全球顶级单品牌赛事。该系列覆盖欧洲、亚洲和北美三大洲，每赛季设6个分站，每站两回合比赛，每场时长50分钟，最终以世界决赛决出年度冠亚军。参赛车辆统一采用Huracán Super Trofeo Evo车型，专为高速竞技打造，融合了兰博基尼的标志性设计与极致性能。

Фото: Artline Kazakhstan

值得一提的是，Artline Kazakhstan本赛季表现出色。此前，该队于8月31日在德国纽博格林赛道举行的欧洲赛区第四站比赛中，一举斩获两枚银牌，展现了高超的技术水准和默契的团队协作。这不仅巩固了他们在积分榜上的位置，也为即将到来的决赛积累了宝贵经验。

作为哈萨克斯坦汽车运动的佼佼者，Artline Kazakhstan的国际征程正如火如荼。车手阿布哈扎瓦曾多次在该系列赛中问鼎，包括2019年Pro-Am组冠军和2023年世界决赛冠军，他的回归为队伍注入强劲动力。业内人士认为，此次米萨诺之战不仅是技术与勇气的较量，更是哈萨克斯坦体育精神向全球发声的舞台。随着引擎轰鸣响起，哈萨克斯坦车手有望在意大利的秋风中书写新传奇。

【编译：木合塔尔·木拉提】