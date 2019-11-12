Astana Club会议开幕 首任总统就欧亚大陆地缘政治局势发表看法

哈通社/努尔苏丹/11月12日--阿斯塔纳俱乐部（Astana Club）第五届会议12日在努尔苏丹开幕，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫出席并发表讲话。

讲话中，纳扎尔巴耶夫就可能对欧亚大陆的地缘政治局势产生的不利影响和威胁发表了看法。

“首先，我们对全球经济形势感到关切。随着贸易冲突的增加，全球机构对地缘政治风险作出了负面评价。世界经济增长放缓对全球贸易产生着负面影响。全球债务总额是2007年金融危机前的两倍左右，占全球GDP的比例达到80%。而所有这些因素都时刻影响着世界稳定，从而影响着欧亚大陆国家。”纳扎尔巴耶夫说。

他还指出，其次，世界大国之间的竞争日益加剧。相互制裁、贸易战、激进言论已成为中美和俄西经贸关系的常态。缺乏正常的沟通渠道进一步加剧了这一情况，而大国之间的冲突将自然而然影响到欧亚大陆主要焦点地区，使和平解决叙利亚和乌克兰地区问题难度增加。

值得一提的是，本届“阿斯塔纳俱乐部”会议由哈萨克斯坦共和国首任总统基金会和世界经济与政策研究所一同组织。来自美国、西班牙、意大利、日本、塞尔维亚、奥地利、挪威、中国、吉尔吉斯斯坦、印度、比利时、阿富汗、瑞典、韩国、英国、以及哈萨克斯坦和俄罗斯等国家的50多名专家人员参加了此次会议。

据悉，从首届«阿斯塔纳俱乐部»会议至今，一共有来自200多个国家的40多名专家参加了会议。

【编译：达娜】