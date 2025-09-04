Astana Hub创收1.2万亿坚戈 人工智能融入教育与科研

据相关部门数据，哈萨克斯坦IT产业保持稳定增长，全国IT企业数量已超1.8万家，近三年增长16%。阿斯塔纳国际科技园（Astana Hub）整合了1700多家参与者，成为行业重要驱动力。其驻园企业总收入达1.2万亿坚戈，出口收入超过1400亿坚戈。

区域性IT中心是创新生态系统的核心，目前全国已有19个区域IT中心，并在沙特阿拉伯、美国、英国、迪拜和中国设立了海外平台。

哈萨克斯坦与麻省理工学院（MIT）合作，开始将人工智能课程纳入学校教育，首批覆盖1至4年级，逐步扩展至高年级。

今年5月，哈萨克斯坦举办首届全国人工智能奥林匹克竞赛（AI Olymp）。国家代表队在北京国际奥林匹克竞赛中斩获3金1银3铜，与波兰、印度和越南并列金牌榜第四位。

此外，“AI Qyzmet”项目已启动，旨在培训公务员使用人工智能工具，通过数字化解决方案提升公共管理效率。

数字发展、创新和航空航天工业部长扎苏兰·马迪耶夫表示：

“2024-2025年是人工智能领域重要举措的起点。2029年前的发展规划已获批准，人工智能与数字化转型战略及相关法案正在制定。”

他还透露，正在筹备启动Alem.AI国际人工智能中心，旨在培养专业人才并开展科学研究。

【编译：木合塔尔·木拉提】