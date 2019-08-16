ATOM项目荣誉大使呼吁8月29日为核试验受害者默哀一分钟

哈通社/努尔-苏丹/8月16日 -- 核武器时代的生命损失不仅是广岛或长崎的数十万人死亡和这些致命武器积累造成的文明威胁，更体现在受核武器试验影响的数百万人的持续苦难中。

ATOM项目及其荣誉大使卡里普比克·库尤科夫呼吁世界各地的人们在8月29日 ——联合国批准的禁止核试验国际日默哀一刻，以纪念所有核武器试验的牺牲者。

库尤科夫希望世界各地的人们在当地时间11：05分默哀一分钟。11：05这一刻时针分针好似构成罗马数字 «V» ，象征着胜利。默哀和胜利的象征是对那些遭受苦难的人的致敬，并呼吁国际社会继续战胜核武器的威胁。

库尤科夫说：«哈萨克斯坦和世界各地的核武器试验造成了无数痛苦。今天这些受害者的痛苦仍在继续。他们的斗争不容忘记。我感到非常荣幸，我的国家——哈萨克斯坦呼吁联合国将8月29日宣布为禁止核试验国际日。我呼吁世界各地的人们在这一天默哀，以纪念那些遭受苦难并继续遭受苦难的人。»

几十年来，发展核武器的国家在全世界进行了核武器试验。从现在哈萨克斯坦的塞米巴拉金斯克核试验场，到美国的内华达州和新墨西哥州，再到马绍尔群岛和法属波利尼西亚的环礁，无数人遭受了核武器试验。

经历核试验和之后出生的人今天仍在遭受试验产生的后果，之后出生的人患有可怕的先天性缺陷、早逝以及消耗性疾病。

哈萨克斯坦人民经历了450多次在塞梅核试验场进行的苏联核试验。库尤科夫的父母也是遭受核试验影响的人之一，结果就是他出生下来没有双手。但是，尽管存在这些困难，他还是成为了一位著名的艺术家，也是国际公认的核裁军领域的活动家。他的艺术致力于捕捉核试验受害者的形象，而他本人则一直从事于消除核武器威胁的工作。

哈萨克斯坦已经成为了核武器不扩散运动的世界领导者，并成为其他国家的榜样，根据哈首任总统纳扎尔巴耶夫的决定，哈萨克斯坦放弃了从苏联遗产中继承的世界第四大核武库。

此外，在哈萨克斯坦的倡议下，联合国在2009年宣布8月29日为禁止核试验国际日，以纪念1991年纳扎尔巴耶夫在苏联解体前关闭塞米巴拉金斯克核试验场的那一天。库尤科夫说：«让我们铭记8月29日是与核武器有关的苦难仍在继续的日子，我们必须努力实现最终停止核武器试验，作为迈向无核武器世界的第一步。»

【来源：哈萨克斯坦驻华大使馆】