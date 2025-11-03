ATP更新世界排名 哈萨克斯坦一哥首次跻身第13位

巴伯里克在巴黎大师赛（Paris Masters）上首次闯入半决赛，凭借出色表现获得了创纪录的积分提升，这也是他职业生涯中的最佳排名。

另一位哈萨克斯坦选手亚历山大·舍甫琴科也取得进步，从第99位升至第97位。

在巴黎大师赛的决赛中，意大利选手扬尼克·辛纳击败加拿大名将菲利克斯·奥热-阿利亚西姆，重新登上世界第一宝座，取代了西班牙选手卡洛斯·阿尔卡拉斯。德国选手亚历山大·兹维列夫位列第三。

巴伯里克本周将参加在法国梅斯举行的ATP 250赛事，并以3号种子身份直接从第二轮开始征战。原定作为该赛事头号种子的奥热-阿利亚西姆因健康原因退赛。

目前，奥热-阿利亚西姆在ATP冠军积分榜中位列第8，是有望晋级年终总决赛（ATP Finals）的选手之一。然而，如果世界排名第9的意大利选手洛伦佐·穆塞蒂在希腊雅典的比赛中夺冠，他将取代奥热-阿利亚西姆，获得前往都灵参赛的资格。

在女子网球协会（WTA）方面，叶列娜·热巴金娜保持世界第6位，尤利娅·普婷塞娃由第75位升至第73位。

双打方面，安娜·达尼利娜继续保持在第13位，普婷塞娃从第104降至第105，吉别克·库拉穆巴耶娃娃则上升至第132位。

目前，热巴金娜正在沙特阿拉伯首都利雅得举行的WTA年终总决赛上出战，她将在比赛中迎战世界排名第二的波兰选手伊加·斯维亚特克。

此前，热巴金娜在WTA年终总决赛中曾以悬殊比分击败世界排名第四的选手，展现了强劲的竞技状态。

【编译：达娜】