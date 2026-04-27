本土机车制造模式引关注 外宾实地参访哈萨克斯坦两大工厂

（哈萨克国际通讯社讯）在阿斯塔纳举行的铁路合作组织（OSJD）总干事会议第40次会议框架下，来自多国铁路管理机构的代表参访了哈萨克斯坦两大机车制造企业——阿尔斯通公司（电力机车厂）和瓦伯泰克公司（内燃机车厂），深入了解我国机车本地化组装与产业发展情况。

据了解，阿尔斯通是中亚及高加索地区唯一的电力机车制造企业，在哈萨克斯坦运营覆盖4座城市的7个生产与服务基地。截至目前，公司已为哈萨克斯坦国家铁路公司及阿塞拜疆铁路生产超过450台电力机车。相关产品已在区域内广泛投入使用，充分体现出本地制造机车的稳定性与高质量。

公司方面介绍，在当前投资计划框架下，2025年已在江布尔州舒市启用新的服务机务段，进一步提升技术维护能力与服务可及性。同时，在阿斯塔纳设立的信号技术能力中心已投入运行，为数字化和信号系统解决方案的本地化应用提供支持。

Фото: rail-news.kz

阿尔斯通公司机车业务副总裁洛朗·巴赞表示，公司与哈萨克斯坦的合作是工业化发展、创造就业机会和技术转移的典范，也为长期战略合作奠定了坚实基础，有助于巩固我国作为欧亚地区交通与工程枢纽的地位。

随后，与会代表参观了瓦伯泰克工厂的内燃机车组装生产线。

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数据显示，过去27年间，公司在哈萨克斯坦累计为超过1000台新造及经过现代化改造的机车提供全面服务，并生产700余台机车，供应包括塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、阿塞拜疆、乌克兰、土库曼斯坦、摩尔多瓦和蒙古在内的多个国家。

该工厂现有员工约700人，其中50名工程技术人员曾赴美国接受培训。本地化水平不断提升，目前机车零部件本地生产比例已达40%。

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企业还引入Trip Optimizer和KINETIX等数字化解决方案，以提升运行效率。工厂设有8个服务中心，具备覆盖哈萨克斯坦及独联体地区的技术服务能力，并可对GEVO12柴油发动机及其他关键部件进行大修，同时为邻近电力机车厂提供配套零部件。

参访期间，与会嘉宾深入各生产车间，就技术、管理及合作前景等问题进行了交流。

【编译：木合塔尔·木拉提】