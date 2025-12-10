亚萨维《智慧集》古抄本现身突厥斯坦：含39首首次发现的智慧诗

这件珍贵文物已移交给突厥斯坦的哈兹莱特苏丹国立历史文化博物馆收藏。

这份亚萨维《智慧集》（Dīvān-i Ḥikmet）的手稿写于两个世纪前，在突厥斯坦州萨乌然县被发现。学者通过考证确认，该手稿成书于1834年。

亚萨维学研究中心主任赛甫拉·毛拉卡纳哈特吾勒在新闻发布会上介绍了相关情况。

—这不仅是一件出土文物，更是亚萨维遗产的新篇章。这份手稿是通过萨乌然县居民叶尔肯·萨帕若夫的倡议得以收集。叶尔肯长者的亲戚阿里穆詹·热马赞吾勒家中世代保存着这批古籍。最终，我们获得了共17份手稿和珍稀书籍。其中一份已被确认为霍贾·艾哈迈德·亚萨维的《智慧集》。这本书纸质厚实，封面留有印记。手稿以阿拉伯-波斯语写成，遵循察合台语传统。这份共包含120首智慧诗的手稿中，有39首此前从未为学界所知。借助这一发现，部分此前在学术界存疑或从未确认的智慧诗文本得以重新确立。-他说。

亚萨维学研究中心根据国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的直接指示，于今年正式成立，隶属于哈兹莱特苏丹国立历史文化博物馆保护区。

目前，该中心共收藏25本与霍贾·艾哈迈德·亚萨维研究相关的书籍、30份《智慧集》抄本以及其他科研资料。

【编译：阿遥】