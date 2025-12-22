内务部：2026年起身份证首次申领及换领不再收费

内务部目前正全面推进证件办理领域的数字化转型。如今，电子护照办理服务不仅在哈萨克斯坦境内实现，还已延伸至海外，目前分布全球71个国家的99个驻外机构均已开通相关服务。身在海外的哈萨克斯坦公民，护照申领周期已由此前的6个月大幅缩短至30天。内务部表示，今后将持续推进证件办理流程的简化和数字化，以最大限度提升公共服务效率。

据内务部移民委员会主席阿斯兰·阿塔勒科夫介绍，哈萨克斯坦目前已运行统一的人口登记管理系统。通过该系统，政府可完成个人身份识别码分配、身份证件和护照签发，以及居民常住地址登记等多项政务功能。

阿塔勒科夫强调，自明年1月1日起，首次领取身份证以及因证件到期进行换领将全面实行免费政策。这一由内务部推动的创新举措，不仅进一步简化了办证流程，也切实减轻了公民的经济负担。

他总结说，首次申领身份证将不再收取任何费用，同时，因身份证有效期到期而换领，也不再征收国家规费。

【编译：阿遥】