建筑部长：上半年790万平方米住房交付使用

据他介绍，今年住房领域的计划建设面积为1920万平方米。

- 全国18个地区都出现了这方面的积极势头。住房政策呈现正增长的地区包括突厥斯坦州、阿克莫拉州、乌勒套州、杰特苏州和奇姆肯特市。阿拜和卡拉干达州的指标较低。建筑业放缓的原因是设计和估算文件的修订，以及抵押贷款项目数量的减少等因素。 -部长说。

纳哈斯帕耶夫介绍称，今年前6个月，建筑工程总规模达3.3万亿坚戈，增长18.4%。

- 仅在阿特劳州，项目建设量有所下降。这主要是由于田吉兹油田“未来扩建”大型项目的竣工。然而，该地区的建设量仅次于阿斯塔纳、阿拉木图和卡拉干达州，位居第四。 其余19个地区保持正增长。自2010年以来，整个建筑业平均增长7%。过去两年，建筑量增幅超过115%。这得益于工业、住房和基础设施建设领域的活跃。我们计划今年继续保持这一势头。 -他说。

据此前报道，上半年哈萨克斯坦贸易额突破31万亿坚戈。

【编译：小穆】