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    21:20, 15 七月份 2025 | GMT +5

    建筑部长：上半年790万平方米住房交付使用

    哈萨克国际通讯社讯）工业和建设部长叶尔塞因·纳哈斯帕耶夫15日表示，自今年年初以来，全国已交付使用790万平方米住房，同比增长6.6%。

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    Фото: акимат Астаны

    据他介绍，今年住房领域的计划建设面积为1920万平方米。 

    - 全国18个地区都出现了这方面的积极势头。住房政策呈现正增长的地区包括突厥斯坦州、阿克莫拉州、乌勒套州、杰特苏州和奇姆肯特市。阿拜和卡拉干达州的指标较低。建筑业放缓的原因是设计和估算文件的修订，以及抵押贷款项目数量的减少等因素。  -部长说。

    纳哈斯帕耶夫介绍称，今年前6个月，建筑工程总规模达3.3万亿坚戈，增长18.4%。

    - 仅在阿特劳州，项目建设量有所下降。这主要是由于田吉兹油田“未来扩建”大型项目的竣工。然而，该地区的建设量仅次于阿斯塔纳、阿拉木图和卡拉干达州，位居第四。 其余19个地区保持正增长。自2010年以来，整个建筑业平均增长7%。过去两年，建筑量增幅超过115%。这得益于工业、住房和基础设施建设领域的活跃。我们计划今年继续保持这一势头。 -他说。

    据此前报道，上半年哈萨克斯坦贸易额突破31万亿坚戈。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 统计 经济 住房
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
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