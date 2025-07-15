上半年哈萨克斯坦贸易额突破31万亿坚戈

- 2025年上半年，全国贸易额增长8.4%，达31.4万亿坚戈。其中，批发贸易增长9.2%（21.2万亿坚戈），零售贸易增长6.6%（10.2万亿坚戈）。 -他说。

据他介绍，贸易增长主要由9种主要商品推动，占批发贸易的45%以上。这9种商品分别是石油及石油产品、天然气、家用电器、手机、药品、机械工程产品、谷物和烟草。

贸易部长指出，预计到今年年底，这些商品的销售额应达到26.4万亿坚戈，这主要应通过增加国内生产来确保。

- 根据过去6个月的数据，所有地区均呈现增长态势。占比最大的五个地区占总贸易额的72%，分别是阿拉木图、阿斯塔纳、奇姆肯特、阿特劳和卡拉干达州。增长率领先的是突厥斯坦州（+69.3%）、阿克莫拉州（+45.4%）和巴甫洛达尔州（+22.3%）。 -沙卡利耶夫说。

据此前报道，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫15日主持召开政府会议，审议了2025年1月至6月哈萨克斯坦的社会经济发展成果及共和国预算执行情况。

【编译：小穆】