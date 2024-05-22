教育部长谈“希贾布”问题：教育机构有其需要遵守的规章制度

- 学校，首先是教育的殿堂。孩子们来到学校，是为了学习科学知识。而宗教信仰，是每一个人的私人事务，是其个人选择。我们的国家通过法律，确保每一个人享有宗教信仰的自由。我认为，我们应该在孩子们成长成熟，建立完整的世界观之后，由他们自己做出对信仰的选择。最重要的是，我们要培养的是视野清晰、头脑清醒、忠于传统的下一代。- 托卡耶夫总统说。