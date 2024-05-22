11:55, 22 五月 2024 | GMT +6
教育部长谈“希贾布”问题：教育机构有其需要遵守的规章制度
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦教育部部长哈尼·比森巴耶夫表示，该部将就“希贾布”问题对国内教育机构开展不定期突击检查，私立学校也不例外。
教育部长强调指出，关于在校园内禁止穿戴“希贾布”的问题仍然是一个焦点。他认为，宗教议题应该远离教育领域。
比森巴耶夫还提醒指出，这方面各个学校有自己需要遵循的制度规范和法律法规。
- 我们需要遵守这些规则，执行这些规则。所有教育机构都要按照这些要求开展工作，它们也被写入了学校的校规和命令当中。至于私立学校而言，比方说，我们收到了关于对阿特劳州一所私立学校涉及“希贾布”穿戴问题的投诉，并关闭了这所学校。这方面的工作将会继续开展下去。
哈尼·比森巴耶夫指出，过去根据《企业法》，教育部并没有对私立学校进行无预告的随机检查的职权，但现在这方面的情况已经发生了较大的改变。
- 今后，教育部有权在没有提前进行通知的情况下，对所有的教育机构是否按照规范开展教学活动进行检查。- 教育部部长说。
值得一提的是，2023年哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在出席共和国教师代表大会并发表讲话时指出，根据宪法，哈萨克斯坦是一个世俗国家。这一原则适用于国家的各个层面，也包括学校。
- 学校，首先是教育的殿堂。孩子们来到学校，是为了学习科学知识。而宗教信仰，是每一个人的私人事务，是其个人选择。我们的国家通过法律，确保每一个人享有宗教信仰的自由。我认为，我们应该在孩子们成长成熟，建立完整的世界观之后，由他们自己做出对信仰的选择。最重要的是，我们要培养的是视野清晰、头脑清醒、忠于传统的下一代。- 托卡耶夫总统说。
【编译：木合塔尔·木拉提】