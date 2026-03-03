交通部：七大国际运输走廊成型 多条重点公路项目完工

萨乌兰巴耶夫指出，目前哈萨克斯坦公路网总里程达9.5万公里。其中，由交通部直接管理的国家级干线公路（国道）里程为2.5万公里，技术状况达标率达到94%；其余7万公里为地方政府管理的州级和县级公路，技术状况达标率为91%。

—未来三年内，我们计划与地方政府协作，将地区级道路的建设和养护规模提升至现有水平的5倍。通过这一系列举措，确保3.2万公里地方道路的达标率提升至95%，-萨乌兰巴耶夫表示。

为保障上述工作顺利推进，交通部已对相关部门的规范和规程进行了修订，目前行业标准调整工作已进入收尾阶段。此外，上周交通部还与各地政府代表召开专题会议。萨乌兰巴耶夫强调，各方已就推进相关项目达成广泛共识，地方层面正陆续启动具体建设工程。

萨乌兰巴耶夫特别指出，哈萨克斯坦境内目前已形成七大国际公路运输走廊。现阶段，四个重点公路建设项目已顺利完工，分别是“哈勒巴套—麦卡普恰盖”、“塔勒德库尔干—乌斯卡曼”、“阿特劳—阿斯特拉罕”以及“卡拉干达—阿拉木图”。上述项目建设总里程达到2000公里。

鉴于各运输走廊交通流量持续增长，交通部计划进一步推进相关走廊建设，并对部分路段实施现代化升级改造。

【编译：阿遥】