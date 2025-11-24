南部地区私人光伏电站数量增长3.5倍

曾经占比不大的微型发电如今正逐渐成为国家新能源体系的重要组成部分。专家指出，分布式能源已成为哈萨克斯坦电力系统现代化的关键方向之一。

在传统模式下，发电主要依赖大型电站；而新的结构则由成千上万的小型分布式电源组成。这一模式使能源结构更加灵活，有助于在夏季高峰期降低负荷、提升电网稳定性并改善供电质量。

根据“哈萨克斯坦公共事业系统”集团及负责向突厥斯坦州和奇姆肯特市供电的“南部电力传输”公司的数据，2025年该领域出现显著结构性变化。

微型发电主要指标如下：

净计量用户数量：从今年年初的22户增至78户（1—11月），增长超过3.5倍；

私人光伏电站装机容量：从2 750千瓦提升至7 602千瓦；

并网发电量：2025年1—10月超过350万千瓦时，而2024年仅为910 727千瓦时。

私人光伏电站已成为保障能源安全的重要组成部分，在高峰时段分担电网压力，提高基础设施韧性。财务数据也显示出该模式的明显效益。

“南部电力传输”公司已向首批净计量用户支付超过2亿坚戈购电费用，其中约1.2亿坚戈在2025年前10个月发放。对于投资者而言，这些收入能有效缩短项目回收期，减少运营成本并提升用能效率。

若当前发展速度持续，预计到2026年，“南部电力传输”电网中的净计量用户数量将突破100户，光伏电站总装机容量将达到10兆瓦。届时，年发电量将超过500万千瓦时，相当于中等规模独立能源设施的产能。

值得一提的是，哈萨克斯坦近期在多个地区加快推进太阳能项目建设，其中扎瑙津新启用的50兆瓦光伏电站已投入运行，匈牙利企业也计划在多地建设新的光伏设施，同时国内首次就光伏电站建设组织了专门的拍卖活动，进一步推动可再生能源领域的市场化发展。

【编译：达娜】