朝鲜向东部海域发射弹道导弹

这是朝鲜上月14日在江原道元山东北方向朝东部海域发射“鱼鹰-6”型海军新型地对舰巡航导弹以来时隔33天再次射弹。这也是继1月14日的中远程弹道导弹（IRBM）后，朝鲜今年第二次进行弹道导弹发射。

联参表示，今晨7点44分许发现朝鲜在黄海北道上元一带向韩半岛东部海域发射疑似为短程弹道导弹的飞行器。韩军已加强监视和戒备，并与美日相关部门紧密共享朝鲜弹道导弹相关情报，以保持全面戒备态势，应对朝鲜再次射弹。日本海上保安厅当天表示，朝方导弹在发射后的几分钟内落入日本专属经济水域之外。

韩军方面认为，朝鲜可能会借下月的韩国国会议员选举（10日）、金日成生日（15日）和朝鲜人民革命军建军纪念日（25日）之机发起射弹或再次发射军事侦察卫星等挑衅。朝方此前曾表示，计划在今年再发射三颗军事侦察卫星。

韩国统一研究院首席研究员洪珉指出，朝鲜可能在3到4月期间迅速进行弹道导弹和侦察卫星等试射活动，进一步加剧局势紧张。