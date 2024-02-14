朝鲜向东部海域发射多枚巡航导弹

联参表示，韩军于当天上午9时许探测到朝鲜发射的多枚不明巡航导弹在（江原道）元山东北方向海域上空飞行，韩美情报部门正在进行精确分析。韩军正保持高度戒备状态，并与美方紧密合作，密切关注朝方动向。一般情况下，巡航导弹会沿“8”字型或椭圆轨道向各种方向飞行。但据悉，朝鲜当天所射导弹的轨迹并非“8”字型。

这是朝鲜今年第五次发射巡航导弹。今年1月24日，朝鲜在平壤附近地区朝向西部海域发射了多枚新型战略巡航导弹“火箭矢-3-31”，同月28日在咸镜南道新浦市附近海域发射2枚同款导弹，同月30日又向西部海域发射“箭矢-2”导弹。本月2日，朝鲜在西部海域进行巡航导弹“超大型战斗部”威力试验和新型防空（地对空）导弹试射。

就朝鲜第五次发射巡航导弹的背景，军方消息人士推测，朝方此举意在提升导弹系统的稳定性和打击精准度。有专家指出，朝鲜并非单纯进行武器试验，而是为了对俄军售公开展示导弹性能。距离元山不远的咸镜北道吉州郡近海无人岛是朝鲜短程弹道导弹（SRBM）的靶标，但朝方却拍摄新型巡航导弹命中该岛的视频进行对外宣传，吸引俄方视线。韩国国家安保战略研究院导弹中心主任张英根（音）表示，朝鲜若以检验导弹性能为目的，通常不会公开命中靶标的场景，此举可能是为了对俄军售。