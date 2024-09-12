朝鲜向东部海域发射多枚短程弹道导弹

据韩国联合参谋本部（联参）消息，韩军当天上午7时10分许发现朝方从平壤一带向东部海域发射多枚短程弹道导弹。

距离平壤以东方向360公里处有一座属于咸镜北道吉州郡管辖的无人岛，该岛常被用做朝鲜试射短程弹道导弹的靶标。若朝方将发射架瞄准南方发射，射程不仅可覆盖首尔市、大田市等大城市，还可覆盖鸡龙市、群山市、清州市等军事设施所在地。

据悉，朝方当天发射三四枚导弹。据日本防卫省观测到的数据，朝鲜从当天上午7时10分许开始发射导弹，持续约4分钟，飞行最高高度约为100千米。

韩军有关人士表示，朝方射弹可能针对韩美日前联合实施的“双龙”登陆演习，也可能为了测试将向俄罗斯出口的武器。还有专家指出，朝鲜射弹或为助力中俄联合军演。韩国统一研究院北韩研究室主任洪珉分析指出，虽然俄罗斯只提及中国参加演习，但不可排除朝鲜参演可能性。朝方射弹有可能是其借中俄联演之机开展的对美武力示威。

联参表示，军方在朝鲜射弹后立刻探测到有关情况并进行追踪和监视，与美日有关部门紧密共享有关情报，正在综合分析导弹具体参数。联参还谴责称，朝鲜射弹是对韩半岛和平稳定构成严重威胁的挑衅行为。

这是朝鲜时隔73天再次发射弹道导弹，上一次是在7月1日。当时，朝方声称试射携带新研制高重量弹头的战术弹道导弹，并将在7月内再次试射，但未付诸实施。

有意见指出，朝鲜本月4日至8日向韩方连续五天空飘“垃圾气球”，当天又发起弹道导弹挑衅，朝方或许重启复合型挑衅。另有观点指出，美国大选在即，朝鲜或加大挑衅力度，以刷存在感。