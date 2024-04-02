朝鲜向东部海域发射中远程弹道导弹

这是朝方时隔15天再次射弹。上月18日，朝鲜国务委员会委员长金正恩对超大型多管火箭炮射击训练进行现场指导。当时，朝军动员的火箭炮射程可覆盖韩国全境。

联参称，韩军当天上午6时53分许捕捉到朝方从平壤一带向东部海域发射一枚导弹，初步研判该导弹为中远程级别的弹道导弹。韩军保持高度戒备状态，并与美日两国实时共享相关情报。

国防政策研究机构“韩国国防安保论坛”专门研究委员申锺宇表示，若朝方发射的是中远程弹道导弹，其有可能进行了高超音速武器试验。假设朝方以高仰角发射导弹，正常情况下中远程弹道导弹应飞行30分钟，但从导弹落点来看，其飞行时间未达到正常水平，试验可能遭遇失败。

此前，韩军认为朝方可能会在韩国国会议员选举（4月10日）、朝鲜已故最高领导人金日成生日（4月15日）、朝鲜人民革命军建军日（4月25日）等活动期间发起射弹射星挑衅，并持续关注朝方动向。据悉，朝鲜当天射弹并非出于发展军事侦察卫星技术目的。

另据日本共同社报道，日本防卫相木原稔在2日的记者会上称，弹道导弹似乎从朝鲜西岸至少发射1枚，以最高100公里左右的高度飞行约650公里以上，落在朝鲜半岛以东的日本海。