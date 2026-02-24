交通部：力争将哈乌两国间铁路过货能力提升一倍

日前，为全面落实两国交通部门就将货运总量提升至6000万吨规模达成的共识，由哈乌双方组成的联合代表团对主要边境铁路设施进行了实地考察。

联合代表团成员包括两国铁路管理机构负责人、边防部门及国家收入委员会代表，以及负责植物检疫和兽医监管事务的农业主管部门专家。

Фото: Министерство транспорта РК

代表团重点对萨热阿尕什和锡尔河跨国铁路交接点进行了系统调研。这两处设施被视为提升双边铁路通过能力的关键节点，其升级改造将为实现货运量翻番提供重要支撑。

考察期间，双方围绕制约铁路运输通过能力和运行效率的基础设施瓶颈进行了深入研究。双方一致认为，有序扩大跨国交接点通过能力是当前的优先方向。

根据初步规划，萨热阿尕什交接点每日通过能力拟由目前的36对列车增至40对；“绿洲”交接点运力将提升至现有水平的5倍，达到每日10对列车。此外，随着具有战略意义的达尔巴扎至马克塔拉尔铁路区段建成投运，该方向的交接能力也将提升至每日10对列车。

上述举措将为实现6000万吨年度货运总量目标奠定坚实的系统性技术基础。

【编译：阿遥】