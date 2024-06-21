内务部声明：萨德科夫遇袭案嫌疑人并非哈国警员

当地时间6月18日，一名不明身份的人员持枪袭击了一辆停在路边的汽车，导致车内一名男性受伤。受害者被证实为哈萨克斯坦记者艾多斯·萨德科夫，目前正在医院接受治疗，伤势严重。

艾多斯·萨德科夫的妻子娜塔莉亚·萨德科娃在社交媒体上发文称，乌克兰警方已锁定两名嫌疑人：33岁的梅拉姆·卡拉塔耶夫和36岁的阿勒泰·扎坎巴耶夫。两人于6月2日到达基辅，并租住了一套公寓。娜塔莉亚指出，其中卡拉塔耶夫是哈萨克斯坦库斯塔奈州警察局雇员。

今天，哈萨克斯坦内务部对此事进行了回应。

-关于我国公民卡拉塔耶夫，我们在此澄清，他于2019年1月被辞退，目前已不是警员。根据国家元首的指示，我们正在对事件进行调查，将及时发布最新消息。-内务部称。

6月19日，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统就哈萨克斯坦记者萨德科夫在乌克兰首都基辅遭到枪击一事发表了评论。他指出，在哈萨克斯坦，法律和秩序高于一切。因此，社会上的一切矛盾和分歧只能从法律的角度，即按照相关立法和基本国际准则来解决。针对哈萨克斯坦公民萨德科夫所实施的犯罪行为，也因该基于这一原则进行看待和处理。

【编译：阿遥】