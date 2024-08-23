哈萨克斯坦交通部：秋季粮食运输能力可全面满足需求

交通部强调，今年秋季将动用大量粮食运输车厢，以确保收成顺利运输。

据悉，约有1.3万节粮食运输专用车厢和1.5万节封闭式车厢将参与此次运输任务。其中，主要的运输任务由“Астық Транс”公司负责，该公司拥有约6500节车厢，其中3400节为自有车厢，另外3100节从其他渠道调配。交通部表示，目前所有车厢都在正常运转，且所有车厢的计划维护工作已全面完成。现有的车厢完全能够满足秋季粮食运输的需求。

若出现车厢不足的情况，交通部表示，将从俄罗斯调集多达2000节空闲车厢，以应对紧急需求。

此外，交通部还透露了关于机车队伍的更新计划。2024年计划购买185辆机车，其中110辆已经交付，并计划再购买20辆调车机车。为支持主要粮食产区的运输工作，交通部还额外调配了9辆调车机车，以确保及时分配车厢。哈萨克斯坦国家铁路公司（KTZ）已成立了特别行动小组，每周举行会议，讨论和解决相关问题。

【编译：达娜】