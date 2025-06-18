旅游部：旅游年推动中哈合作迈上新台阶

活动期间，哈萨克斯坦在中国多个城市共举办了超过37场国家形象推介活动，并与中国大型旅游企业签署了200多项合作协议。这些商务与文化交流不仅增强了两国在旅游领域的联系，也进一步巩固了哈萨克斯坦作为中国游客重要出境目的地的地位。

根据eQonaq信息平台的数据，中国游客主要集中在阿拉木图、阿斯塔纳和奇姆肯特三大城市，同时也对阿拉木图州、杰特苏州、阿克托别州及东哈州表现出浓厚兴趣。

为进一步提升哈萨克斯坦在中国的旅游吸引力，去年哈方在中国多个主要城市举办了旅游日、剧团巡演、旅游展览等系列活动，向中国公众展示哈萨克文化、传统、音乐和美食魅力。同时，哈萨克斯坦还积极参与了COTTM、ITB China、ITE Hong Kong等国际旅游展，并与中国大型旅游运营商建立了逾50个新合作关系。

中国“哈萨克斯坦旅游年”活动不仅为中方游客提供了丰富选择，也推动了两国在旅游产业的深入合作。中国民众对哈萨克斯坦自然风光与民族文化的兴趣不断上升，为两国间旅游往来持续升温奠定了良好基础。该倡议将在2025年继续延续——哈萨克斯坦迎来“中国旅游年”，两国将在旅游合作上进一步提质扩容。

在哈萨克斯坦“中国旅游年”开幕式上，哈萨克斯坦旅游和体育部提出多项合作倡议，旨在拓展双边交流并推动旅游基础设施发展。其中包括推出“Welcome Chinese”计划，旨在帮助酒店、旅行社及景区提升对中国游客的服务质量。此外，哈方还建议举办融合旅游、体育与文化元素的跨境马拉松，并通过加强旅游高校间的学术交流，推动知识与经验的共享。

6月16日，位于哈萨克斯坦首都阿斯塔纳的国家博物馆，隆重举行了哈萨克斯坦“中国旅游年”暨“丝绸与丝绸之路：从中国到哈萨克斯坦”展览的开幕仪式。

【编译：阿遥】