图尔森·朱尔特拜：阿乌埃佐夫才不是斯大林的宠臣！

总的来说，不管你脾气再好，再能忍，也总有因为被触及了底线而忍无可忍的时候。抛开我们的思想、理性、个人良知，对被公认是我们民族的精神品质、民族精神、历史认知的代言人的阿拜和阿里汗、阿赫梅特和米尔扎赫普、艾玛托夫和阿乌埃佐夫历经苦难而留存下来的遗志进行肆意的侮辱，将我们尊重推崇的穆赫塔尔·阿乌埃佐夫贬损为人类历史上最肮脏丑陋的篡位者斯大林的宠臣，把他作为“抄袭犯”和“造假者”的例子在国际范围内予以宣扬和嘲弄，并把这种抹黑愚行当成斗争运动的行为已经持续了4~5年了。依靠这种做法获得快感的个人，或者伪托这些人的名义而生存的机构，想证明什么？难道说，在那个灰暗、窒息，犹如绞索般的苏联时代，那些即便历经折磨也没有放弃阿拜和阿乌埃佐夫的先烈们自我牺牲而留下的果实，就全然白费了吗？瞧，这就是让我最痛心的事情。

以这种方式作为开场白，是因为我已经别无选择了。说实话，当我听到有人说出：“阿拜也好，伊布拉西姆也好，这个所谓的人不仅不是诗人，甚至其存在都不过是人造的意识形态傀儡！”这种对着已经成为全民精神导师的阿拜大放厥词，企图以此摧毁其在人民中的形象的做法时，我这样表达，已经是很有教养了。

根据这个人绞尽脑汁做出的论证：

“伊布拉西姆·库南拜”此人不是诗人，“阿拜不曾存在过”，而且以“阿拜”闻名的那个人在那个时代就不叫“阿拜”。其所谓的《箴言录》鼓励哈萨克人鄙视自己、祖先、语言和文化。

当我们听到他们向全世界做出这种论断时，惊讶的几乎失声了。

这个大学问家作出的结论是怎么来的呢，我来看看他们的原文：

你能想象一个叫做“阿拜·库南拜”的哈萨克诗人和哲学家，一边和他的部落同胞一样过着季节性的游牧生活，没有受过现代教育，却又可以在教区学校内用三个月的时间学会俄语，然后独立的钻研西方文学？阅读俄罗斯思想家的作品？我对此的回答是，这是不可能的，所以此人必然不存在！我用《阿拜之谜》（https://elimai.kz/zagadka-abaya-velichajshij-neizvestnyj-poet-kazaxstana-vi.html）这篇文章的全部8章以及文章《寻找“阿拜”：阿道夫·亚努什科维奇的信件，另一件苏联伪造品》的两章来讨论这个问题(https://dialog.kz/articles/kultura/2022-05-26/zaure-bataeva-v-poiskah-abaya-pisma-adolfa-yanushkevicha-eshchyo-odna)。

以上只是这个名叫Z·巴塔耶娃的人所写的文章的一部分，事实上，持续了六七年的时间中，此人不仅通过创作各种耸人听闻的标题党文章来侮辱阿拜，还借助这种方式，把所有尊重和推崇阿拜的哈萨克人都变成了自己侮辱的对象。

相关的文章包括：«Абай жұмбағы: Қазақстанның белгісіз ұлы ақыны»: 1.https://www.zaurebatayeva.blog/post/); 1. «Загадка Абая» (https: //elimai. kz/ zagadka-abaya-velichajshij-neizvestnyj-poet-kazaxstana-vi.html) и две главы статьи 2. «В поисках «Абая»: письма Адольфа Янушкевича, ещё одна советская подделка» (https://dialog.kz/articles/kultura/2022-05-26/zaure-bataeva-v-poiskah-abaya-pisma-adolfa-yanushkevicha-eshchyo-odna); 3. https: //exclusive. kz/slova-nazidaniya-pobuzhdali-kazahov-prezirat-sebya-svoih-predkov-yazyk-i-kulturu/: и 4. https://exclusive.kz/pochemu-i-zachem-biografii-velikih-kazahov-sozdayut-rossiyane/

为了论证出阿拜是“不存在的人”，此人进一步将哈萨克历史上的一系列伟人，阿里汗·博凯汗、阿赫梅特·拜图尔森吾勒、米尔扎赫普·杜拉托夫以及穆赫塔尔·阿乌埃佐夫全部贬损为“抄袭者”、“伪造者”、“斯大林的宠臣”，持续多年的通过这种诽谤，来挑衅全世界的读者。当我们对此置之一笑不打算理睬时，另一个不知何处冒出来的名为梅雷·苏吉尔巴耶娃的博主，又以如下不负责任的文字激起了愤怒：

长期在国外成功工作的哈萨克斯坦语言学家、文化研究家扎乌尔·巴塔耶娃（Zaure Bataeva）发表了耸人听闻的文章，称《箴言录》的作者不是阿拜，而是穆赫塔尔·阿乌埃佐夫（Mukhtar Auezov）和“阿拉什-奥尔达”领导人之一的政治战略家阿里汗·博凯汗。她的观点得到了以下事实的支持：《哈萨克人的史诗般的生活》的作者的档案直到 2093 年才会被解密。

这下好了，被所有人当做智慧源泉与心灵寄托的阿拜成了“仇恨言论”的主人，而被视为哈萨克精神解放象征的阿里汗·博凯汗、阿赫梅特·拜图尔森、米尔扎赫普·杜拉托夫、艾玛托夫和阿乌埃佐夫等人，则成了“抄袭者”、“伪造者”、“斯大林的宠臣”了。这下整个人生仿佛变得毫无意义，感觉彻底变得虚无起来了。

那么，在经历了上述认知颠覆之后，我想把阿拜的话题暂时放下，回归到文章的标题，也就是阿乌埃佐夫相关内容上。

巴塔耶娃称：1900年哈萨克文字的书籍不是在圣彼得堡，而是在喀山或者奥伦堡出版发生，当时没有阿拜的画像。

对此，我在这里仅打算引用日本学者宇山智彦（Tomohiko Uyama）的回应来给读者做一个比对：

“说无法证实阿拜的首部作品是在1909年于圣彼得堡的博拉甘斯基出版社出版的理由，是因为中央学术图书馆的网站该作品的两个电子版中，包含出版物详细信息的扉页都未被收录，但实际上在其他的图书馆，包括圣彼得堡俄罗斯国立图书馆中，都有收藏这本书。而且穆哈梅德哈诺夫关于博拉甘斯基的书中就有那个扉页的复印件。”

巴塔耶娃还在文章中质疑称：

“同时，穆赫塔尔·阿乌埃佐夫在1940年就说不存在阿拜的任何照片...那么这些书籍中的阿拜照片又在哪里？”

还能在哪里呢？就在1909年出版的那本书中，在卡克泰所写的人物传记的第一页，不仅有阿拜的姓名、出生与死亡的日期，以及整整占满了一页的阿拜照片。而对于从12岁起就熟读这本书的穆赫塔尔·阿乌埃佐夫而言，说他没见过阿拜的照片，简直匪夷所思。

巴塔耶娃还写道：

“在上述这些年中，穆尔塞伊特的“手稿”在哪里？对此也没有答案。我们知道，穆尔塞伊特的“手稿”直到 20 世纪 50 年代才向公众展示。...根据2005年出版的阿拜全集中的编辑序言可知，1907年的副本知道1950年前一直由穆赫塔尔·阿乌埃佐夫个人收藏，目前保存在阿乌埃佐夫博物馆。”

巴塔耶娃没有说错，手稿确实被很好的保存在阿乌埃佐夫博物馆中。作为这座博物馆曾经的工作人员，我个人就能对此做出证实。而在中央博物馆内，还保存着穆尔塞伊特的另一份手稿，那是由当时的博物馆馆长阿比什·阿利姆巴耶夫从阿摆的孙女瓦西拉·马加伊亚克兹处索要而来。博物馆的继任馆长努尔桑·阿林巴耶夫将这份手稿的文本比较版本作为一本单独的书出版，并附有解释。

就在我试图彻底不再理睬这些秽言妄语，收束起这三四年来被打扰到的心情时，今年网络上巴塔耶娃和苏格尔巴耶娃的这番言论又冷不丁的冒了出来。她们说除了以下这番胡言乱语，令我愤怒：

昨天发表的对语言学家扎雷·巴塔耶娃的采访的第一部分，引起了读者的强烈反响。她提出的版本既有支持者，也有强烈反对者……今天，我们发布了对她的采访的第二部分，巴塔耶娃指出：“众所周知，《箴言录》语料库中包含的许多文本的原型都是其他作者的文章，特别是阿里汗·拨开含（Дала Уалатының гәзеті报，1889 年）和朱斯普别克·埃玛托夫（杂志“阿拜”，1918 年）。因此，《箴言录》带有伪造和抄袭的痕迹。

在这篇完全沉浸在自我臆断和断章取义的所谓访谈当中，巴塔耶娃把自己当成了一个能够做出最终决断的、权威的法官，把自己所有此前的臆断进行了总结。

她在网上的传声筒苏格尔巴耶娃在访谈中提出了这样一个带有挑衅意味的问题：

公众，主要是研究阿拜作品的文学学者，以及专门研究 19 世纪的历史学家，如何看待您的作品？顺便说一句：诗人叶夫根尼·库尔达科夫在研究阿拜传记时得出的结论是他吸食鸦片，正如文化学家奥埃兹汗·科达尔所说，他必须离开这个国家。

巴塔耶娃对此回应称：

叶夫根尼·库尔达科夫本身就是一名诗人，他比其他人更明白歌词是诗人的内心世界，是他的个人经历和经历，所以他试图在文本本身中找到诗人的个性是绝对正确的。

于是，把阿拜宣传成大烟鬼的库尔达科夫的谎言，在她这里变成了真相。在库尔达科夫1990年写出《阿拜之死》这篇充满虚伪的作品时，我曾专门撰文予以驳斥。后来我听说，这人多少还有些廉耻之心，在被众人指出其错误后，羞愧之下跑去了边境另一边的阿尔泰乡村隐居。我并不清楚他之后的命运，愿他一切顺遂。

这不仅仅是隐藏在虚假道德幌子下的冷笑。因为，这事关阿拜、博凯汗、拜图尔森吾勒、阿乌埃佐夫以及卡伊姆等一系列已故伟人的名誉。换句话说，我们在讨论的是整个哈萨克精神文化根基在遭到诋毁。根据巴塔耶娃的理论，阿拜——不是真人，是伪造出来的“傀儡”，是抄袭者。而博凯汗和阿乌埃佐夫，是造假者和挑衅者。

巴塔耶娃在没有证据支撑的前提下，将阿拜的《箴言录》指控为阿里汗·博凯汗等人的伪作。她甚至认为，阿拜的所有诗歌、文章以及其他创作，全部都是几个哈萨克文人相互模仿并用统一的笔名，为了某种莫名的目的共同伪造出来的。

她的说辞原文如下：

Второй этап генезиса начинается с момента появления авторства «Абая» в начале XX века, когда Алихан Букейханов, объединив усилия с Ахметом Байтурсыновым и Миржакыпом Дулатовым, начал вводить имя «Абай», как поэта и философа, в узкий круг казахских интеллектуалов, постоянно цитируя его в своих журнальных статьях и публикуя сборники его стихов. Есть стилистические признаки, указывающие на то, что эти трое сотрудничали как в написании, так и в редактировании этих стихов... Эти данные позволяют думать, что «Абай» был неким конструктом, созданным несколькими авторами. И все же автором многих стихов и переводов, приписываемых сегодня «Абаю», был сам Алихан Букейханов, который, начиная с 1889-го по 1937 годы, под разными псевдонимами регулярно переводил произведения русских классиков на страницах разных печатных изданий

看看，阿拜就这样变成了一个“纸上存在的假人”。随后，她便简简单单的把博凯汗等人变成了一群骗子和抄袭者，而他们所开创的哈萨克近代文学启蒙运动，也就从根源上被巴塔耶娃宣布为一群骗子的狂欢。

可事实上，但凡对历史有一丝尊重的人都清楚，被巴塔耶娃宣布为骗子的这些人，都是为了国家未来与民族的命运，抛头颅洒热血，将满腔忠义之心赋予了这片土地的战士和英雄。他们恰恰用其一生，与虚伪和造假进行了抗争。

苍天啊，能够相信巴塔耶娃的胡言乱语着，难道就没有那么一丁点的智慧吗？

幻想出一个批判的对象（阿拜），为了论证自己的理论，就臆断其他人是骗子，进而凭空捕捉一些只言片语去编织一套充满自我的理论来哗众取宠博人眼球，可笑可叹。我不会为了反驳这种妄言去花费更多的心力。

存在的东西，他就是存在的。阿拜，是一个真实存在的人，他创作了大量的诗歌。不存在的东西，就是不存在的，被巴塔耶娃拿来称之为被抄袭对象的那些作者，他们的诗歌风格完全不同，有些人甚至就没写过诗歌。

只不过，巴塔耶娃的指控并没有就此结束，她进一步将阿乌埃佐夫作为了指控的终极目标。她声称，在所谓的“创造伟人的第三阶段”，阿乌埃佐夫协助前苏联当局，将“阿拜”塑造成哈萨克诗人和国家级亲俄思想家，并在这个时期将其他人的作品全部归于阿拜的名下，打造出了当下人们所知的阿拜作品集。

巴塔耶娃还声称，“斯大林和他的宠臣”阿乌埃佐夫一起，用俄语创作了各种署名阿拜的作品，并在这些文章当中肆意的歪曲和丑化哈萨克人....

巴塔耶娃的原文如下：

«Третий и заключительный этап появился в начале 30-х, когда советская власть с помощью Мухтара Ауэзова решила вылепить из «Абая» казахского поэта и прорусского мыслителя национального уровня, приписав ему авторство 43 прозаических текстов. Таким образом, канон «Абая», с которым мы все знакомы с детства, был успешно создан именно на этом этапе... Скорее направленная на оправдание, чем на обратное, эта статья ненароком проливает свет на еще одну важную проблему – соавторства. Изучение архивных материалов помогло выяснить, что роман «Путь Абая» практически был переписан председателем цензурного комитета (Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит) СССР Леонидом Соболевым на русском языке, а потом уже переведен на казахский. Не новость, что тотальная цензура в СССР доходила до полного абсурда, но скрытое соавторство Ауэзова с фаворитом Сталина в создании романа, где история казахов искажена и оболгана, а сами казахи изображены карикатурно безобразно, вероятно, до сих пор не мешает казахстанской филологии считать этот роман чуть ли не энциклопедией казахской культуры и образцом жанра».

我的天啊，这是得对阿乌埃佐夫的生平有多么无知的人，才会说出来的话语啊。如果真相如巴塔耶娃所云，那么从1919年开始就被扣上“阿拉什党的遗老”的帽子，一直到1954年还在遭受政治迫害的，在1930~1932年间遭遇牢狱之灾，在1936~1939年以及1947~1953年间不断的遭遇意识形态压迫的，在1953年还被哈萨克斯坦中央委员会做出逮捕决定的穆赫塔尔·阿乌埃佐夫，是怎么在同一个时间段内，作为“斯大林的宠臣”开展了系统性的造假工作的？什么样的历史无知者会对一个经历了这样的长期迫害的人，做出这种近乎于诽谤的论断？

这完全就是胡说八道。

在了解这些废话时我注意到，它们是无法治愈的。 日复一日，他的“胡言乱语”越来越强，“我们都在争论我们知道的事情，而他正在让斗争的根源变得越来越困难。” 昔日的“崇拜者”态度坚决，但现在他已采取直接权威的方式做出判断。 这个被他们正确地称为“无阴谋的苏维埃体系”的国家，拥有的不仅仅是刑罚体系中对雇佣兵的量刑。 那个，Z. 也许我们是“咒骂”的人之一，他们被认为是巴塔耶娃所说的谨慎主义的代表，“他们被苏联的宣传根深蒂固地印在他们的大脑里，但他们坚持说：”无礼就是无礼。 ，诽谤就是诽谤。”

在日复一日的同这些废话拉扯的过程中，我意识到，有些东西可能是无法治愈的。包括巴塔耶娃在内的这些人实际上是一种扭曲思维的代表：他们自信的认为自己是在探知真相，并坚信其他人是被前苏联的宣传蒙蔽了双眼。于是，沿着这条不幸的道路，这些巴塔耶娃的模仿者们逐渐形成了一个视一切为虚假的虚无主义团体。

如果真如巴塔耶娃所说，她的论断得到了国际上许多知名学者的支持，那么这种思潮只会导致哈萨克社会和思想的撕裂。

巴塔耶娃所代表的这个虚无主义团体极端的仇视阿拜，他们批判阿摆的理由居然是：阿拜批评哈萨克人。

这种论断令人惊讶。

事实上，阿拜不是在批评哈萨克人，而是在批评哈萨克人的劣根性。

总之，我认为是时候对那些嘲讽、挑衅阿拜的人进行专项调查，并在法庭上审判他们了。如果继续放任这种挑衅行为的存在，那么我只能理解为，这是以穆赫塔尔·奥埃佐夫为名的研究所和博物馆的失职和对自身的不尊重。

（本文翻译自作者原文 翻译过程中有一定删节）