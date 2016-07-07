欧洲杯：C罗带领葡萄牙队闯进决赛（视频）

哈通社阿斯塔纳7月7日电 昨日，欧洲杯半决赛，C罗带领葡萄牙队战胜本届欧洲杯“黑马”威尔士闯进决赛。

2004年7月4日，葡萄牙在光明球场遗憾负于希腊，年轻的C罗泪洒绿茵场，而希腊则捧起了德劳内杯。12年之后，在完胜威尔士之后，葡萄牙又一次杀入了决赛，而这一次，他们希望弥补12年前的遗憾，完成属于自己的"葡萄牙神话"。

尽管进入半决赛，但葡萄牙遭遇的非议却不少。传奇球员布莱特纳就指出，"葡萄牙90分钟之内一场没赢就进入了半决赛，这足以说明这届欧洲杯的质量多么差劲。"的确，三场小组赛以及两场淘汰赛，葡萄牙都在90分钟之内与对手战平，而且三场小组赛仅仅领先了22分钟。

若非匈牙利在已经确定晋级的情况下与葡萄牙大打对攻战，冰岛又在最后一刻破门，葡萄牙甚至无法跻身实力不强的上半区。然而，在淘汰赛，老帅桑托斯为葡萄牙贴身打造的战术又起到了至关重要的作用。八分之一决赛对克罗地亚一战，葡萄牙主动回收的战术牢牢遏制了对手，克罗地亚甚至在前117分钟没有射正过，而葡萄牙则凭借反击战术打入了绝杀。对波兰一战，葡萄牙再次以防守反击战术熬到了点球决战。

此前两场小组赛，葡萄牙的控球率都低于对手，一支拥有C罗、纳尼等顶级攻击手的球队却祭出防守反击战术，这是业内人士质疑葡萄牙的关键，但达尼洛也表示，"我们宁愿以丑陋的方式继续留在欧洲杯，也不愿意踢得好看但提前被淘汰。"

半决赛对阵威尔士，葡萄牙仍然没有倾巢而出，而是再次使用了防守反击战术。一次定位球、一次反击，C罗3分钟之内的两次灵光一现就帮助葡萄牙锁定了决赛名额。尽管葡萄牙的战术遭人诟病，但自从2000年以来，葡萄牙在欧洲杯的成绩却极为稳定，2000年欧洲杯，葡萄牙跻身半决赛，2004年本土欧洲杯杀入决赛，2008年跻身八强，2012年杀入半决赛，本届欧洲杯则再次杀入了决赛。

葡萄牙上一次杀入欧洲杯决赛是2004年，当时被视为夺冠大热门的葡萄牙却倒在了希腊人的防守反击战术之下。葡萄牙本有希望成为自1984年以来第一支以东道主身份夺冠的球队，但从揭幕战到决赛，斯科拉里两战都没能找到攻破希腊铁桶阵的战术，19岁的C罗最终只能泪洒光明球场。

能够在2004年夏天制造"希腊神话"，雷哈格尔依靠的是纪律性和出色的防守组织，颇为巧合的是，葡萄牙本届欧洲杯同样也依靠防守杀入了决赛。从丹麦到希腊，欧洲杯历史上总是每隔12年之后出现一次奇迹，在错失2004年欧洲杯冠军之后，葡萄牙将再一次向欧洲杯冠军发起冲击，这一次他们不希望再次重蹈覆辙。C罗指出，"2004年欧洲杯很特殊，当时我只有18岁，那是我的第一届大赛。现在我们杀入了决赛，我们希望能够赢得决赛。"