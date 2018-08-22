C罗与哈萨克斯坦的不解之缘

哈通社/阿斯塔纳/8月22日 -- 15年前，当今足坛最佳球员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo/C罗）迎来葡萄牙国家队首秀。

2003年8月20日，年仅18岁6个月的C罗在对阵哈萨克斯坦国家队的友谊赛上替补出场，完成职业生涯国家队首秀。

那场比赛中，葡萄牙最终以1:0的比分战胜哈萨克斯坦。而年轻的C罗在比赛中的优异表现，获得了葡萄牙球迷的关注。



此后，C罗的哈萨克斯坦之缘并没结束。在这15年里，C罗代表葡萄牙2次对阵哈萨克斯坦，并打入2球。

2006年欧洲杯比赛中，葡萄牙主场3:0完胜哈萨克斯坦，C罗出场58分钟，并在比赛第30分钟打入1球。





2007年欧洲杯预选赛，哈萨克斯坦主场1:2不敌葡萄牙。比赛中，C罗补时（90+1）绝杀，打入关键球，帮助葡萄牙队客场获胜。





2018年3月份，C罗在瑞士日内瓦收到哈萨克斯坦企业家们准备的大礼：哈萨克民族礼服洽袢（大衣）、哈萨克斯坦国家象征'金人'模型以及富有民族特色的皮带、皮鞭等物品。



迄今为止，C罗已代表葡萄牙国家队参加4届世界杯和4届欧洲杯，共出场154场，打入了85球，无论是进球还是出场数均是队史第一。

2014年世界杯预选赛附加赛，C罗2回合打进4球，帮助球队4-2击败瑞典挺进世界杯。



2016年，C罗率领葡萄牙收获队史首座欧洲杯冠军。当届杯赛，C罗打进3球，贡献3个助功。



【撰稿：小穆】

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