CGTN：中哈媒体合作持续深化 人工智能与新媒体成未来重点方向

谢敏介绍，目前CGTN已与包括哈萨克斯坦丝路电视台（Silk Way）在内的多家主流媒体建立了常态化合作机制。合作内容涵盖新闻内容互换、联合拍摄纪录片及专题节目、记者之间的经验交流等多个方面。

她特别提到，在本次高层峰会召开前夕启动的《中亚万里行》联合报道活动，正是两国成功媒体合作的一个典范。

- 我们希望通过镜头展现中哈两国之间真实而富有内涵的交流关系，促进两国人民相互了解、加深情感联结。 - 谢敏说。

她指出，展望未来，在延续已有合作项目的基础上，希望能与哈方一道，进一步探索现代技术与多样化内容形式的融合发展。

- 人工智能的应用和新媒体的发展，将成为未来合作的重点方向之一。 - 她说。

值得一提的是，本次活动由中国中央广播电视总台（CMG）与哈萨克斯坦总统广播电视综合体联合主办，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向本次活动致贺信，国务顾问叶尔兰·卡林在开幕式上宣读了总统贺信。

【编译：达娜】