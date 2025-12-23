曼格斯套州州长：2026年将开通阿克套至乌鲁木齐直飞航班

曼格斯套州州长努尔达乌列特·科伊勒拜在中央通讯服务中心举行的新闻发布会上表示，该州外国游客入境人数排名全国第三，而阿克套机场客运量排名第四。过去五年，该机场客运量增长了70%，从99.6万人次增至170万人次。

- 今年开通了飞往迪拜和努库斯的新航线，并计划于2026年开通直飞中国乌鲁木齐的航班。预计到2026年下半年，年旅客吞吐量达130万人次的肯迪尔勒机场将竣工。-他说。

据他介绍，3座火车站的重建工作正在加紧进行，预计将于2026年上半年全面投入运营。

2025年至2029年间，计划实施17个旅游投资项目，总价值达1980亿坚戈。今年已启动4个项目，总价值46亿坚戈。

- 旅游基础设施分阶段实施的计划很明确。首先是波兹哲拉路线的开发。为此，一条13.2公里长的道路已于今年开工建设，并将于2026年完成电网建设。波兹哲拉峡谷的旅游中心已竣工，将在即将到来的旅游旺季投入使用。2026年至2029年，将实施三个总投资175亿坚戈的项目。目前，第一家酒店的建设也已启动。-他说。

州长指出，曼格斯套拥有多处温泉，其水质可与卡罗维发利和叶森图基等著名温泉度假胜地媲美。为此，当地正在建设一座可容纳150人的温泉疗养度假村。项目用地已确定，设计工作和融资工作均已启动。项目将于2026年开工建设，预计于2027年第二季度竣工。

科伊勒拜还表示，重点在于对已停工的建筑进行现代化改造并有效利用。目前正在为阿克套疗养院度假村项目筹集资金，该项目已停工三年。计划于2026年底竣工。

【编译：小穆】