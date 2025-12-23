16:42, 23 12月 2025 | GMT +5
曼格斯套州州长：2026年将开通阿克套至乌鲁木齐直飞航班
（哈萨克国际通讯社讯）到访曼格斯套州的游客数量逐步增加。2025年前9个月，该州接待游客超过35万人次，旅游服务收入达172亿坚戈。
曼格斯套州州长努尔达乌列特·科伊勒拜在中央通讯服务中心举行的新闻发布会上表示，该州外国游客入境人数排名全国第三，而阿克套机场客运量排名第四。过去五年，该机场客运量增长了70%，从99.6万人次增至170万人次。
- 今年开通了飞往迪拜和努库斯的新航线，并计划于2026年开通直飞中国乌鲁木齐的航班。预计到2026年下半年，年旅客吞吐量达130万人次的肯迪尔勒机场将竣工。-他说。
据他介绍，3座火车站的重建工作正在加紧进行，预计将于2026年上半年全面投入运营。
2025年至2029年间，计划实施17个旅游投资项目，总价值达1980亿坚戈。今年已启动4个项目，总价值46亿坚戈。
- 旅游基础设施分阶段实施的计划很明确。首先是波兹哲拉路线的开发。为此，一条13.2公里长的道路已于今年开工建设，并将于2026年完成电网建设。波兹哲拉峡谷的旅游中心已竣工，将在即将到来的旅游旺季投入使用。2026年至2029年，将实施三个总投资175亿坚戈的项目。目前，第一家酒店的建设也已启动。-他说。
州长指出，曼格斯套拥有多处温泉，其水质可与卡罗维发利和叶森图基等著名温泉度假胜地媲美。为此，当地正在建设一座可容纳150人的温泉疗养度假村。项目用地已确定，设计工作和融资工作均已启动。项目将于2026年开工建设，预计于2027年第二季度竣工。
科伊勒拜还表示，重点在于对已停工的建筑进行现代化改造并有效利用。目前正在为阿克套疗养院度假村项目筹集资金，该项目已停工三年。计划于2026年底竣工。
【编译：小穆】