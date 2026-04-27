阿斯塔纳市长：轻轨测试完成，可全面投入运营

市长表示，轻轨测试工作已基本完成，系统已做好全面运营的准备。

- 我们计划在不久后正式开通轻轨。目前，基础设施建设和改造工作正在积极进行中。在轻轨运营之前，车站无障碍设施的建设工作将首先全面完成。改造工作将在整个夏季持续进行。目前正在重点施工的路段之一是独立大街至新火车站路段。-他说。

Фото: акимат Астаны

杰恩斯·哈斯姆别克表示，夏季工作计划包括以下几个方面：

1. 道路建设：计划对周边道路和连接车站与城市交通网络的道路进行改造。

2. 绿化：计划大规模种植绿化植物（树木、灌木和多年生草本植物），以在轻轨沿线打造“绿色走廊”。

3. 照明：计划安装现代化照明系统，确保夜间安全和美观。

4. 景观设计：计划在立交桥下安装小型建筑构件，打造宜人的城市景观。

Фото: Астана әкімдігі

据市长介绍，车站及其周边道路的功能准备工作将在近期内得到保障，轻轨沿线景观和建筑的全面建设将持续到夏季结束。这将确保工程高质量完成，并完全符合技术标准。

- 同样，从卡勒达亚科夫大街到独立大街再到A62大街的路段目前正在进行建设工程。该路段总长4.6公里。该项目旨在全面改善街道和道路基础设施，包括建设人行道和自行车道、改善停车场、安装户外照明系统、铺设灌溉水管以及开发绿地。首先，正在开展车站周边区域的改造工作，并规划出通行道路，以确保车站交通畅通。目前，独立大街一侧正在进行沥青和混凝土路面铺设及改造工程。今年计划开通卡勒达亚科夫大街至新火车站的过境交通。交通将按照既定计划分阶段开放。计划进一步扩建道路，具体延伸至沙伊梅尔德诺夫大街。-他说。

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【编译：小穆】