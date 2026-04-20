哈萨克斯坦马吉利斯议长出席集安组织议会大会会议

讲话中，霍沙诺夫祝贺组织成立20周年。他指出，在此期间，议会大会已成为集安组织集体安全体系的重要组成部分，确保了成员国之间有效的议会互动。

议长指出，在当前全球政治不稳定的形势下，议会外交正在成为通往和平与共同繁荣的重要团结机制。

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此外，霍沙诺夫还介绍了近期全民公投通过的哈萨克斯坦新宪法的主要内容。

- 托卡耶夫总统自就任之初便启动了一系列重要的政治改革。新宪法正是这些改革的必然结果。在国家元首的倡议下，建立公正进步的哈萨克斯坦被确立为宪法的主要目标。宪法对以人为本的原则进行了新的、更深入的阐述。人及其权利和自由正成为国家的核心价值。宪法确立了总统权力、议会影响力和政府问责制之间的平衡。我们正在从两院制议会过渡到一院制议会。新议会被称为“库鲁尔泰”（Kurultai），其成员仅根据政党名单选举产生。-他说。

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霍沙诺夫表示，新的机构——副总统和人民委员会——已经成立，宪法中规定的总统制政权形式也得到了保障，这保证了政府各部门工作的连续性、一致性和连贯性。

在谈到集安组织议会大会的工作时，特别指出了各位代表在协调和统一成员国国内立法方面开展了系统而卓有成效的工作。大会通过的示范法范围非常广泛，涵盖了从集体安全到打击恐怖主义、极端主义、非法毒品贩运和跨国犯罪等各个方面。

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会议期间，与会代表们讨论了集安组织集体安全理事会11月会议的决定、应对集体安全挑战和威胁的措施，以及集安组织议会大会2026-2030年集体安全活动方案的执行情况，以协调和统一集安组织成员国的国家立法。

【编译：小穆】