伊合组织秘书长高度评价哈萨克斯坦新宪法全民公投

- 伊斯兰合作组织秘书处已派遣代表团前往哈萨克斯坦观察新宪法全民公投。公投初步结果显示，贵国人民积极参与。此外，秘书处高度赞赏此次公投的透明度和合法性。-他说。

值此之际，他向哈萨克斯坦人民转达了伊斯兰合作组织秘书处对成功举办这一具有国家意义的活动的祝贺。

- 哈萨克斯坦尤其积极参与伊合组织的重要工作。同时，组织也随时准备支持哈萨克斯坦的可持续发展。-萨迪霍夫说。

值得一提的是，哈萨克斯坦于3月15日就新宪法草案举行了全民公投。该宪法草案最终版本已于2026年2月12日正式公布。同日，总统托卡耶夫签署法令，决定于2026年3月15日举行公投。

公投选票提出的问题是：“您是否接受2026年2月12日在媒体上公布的哈萨克斯坦共和国新宪法草案？”

根据哈萨克斯坦共和国中央公投委员会公布的初步统计结果，全国1298.26万名选民中共有912.72万人参与投票，投票率为73.12%，其中87.15%的投票者支持通过新宪法草案。

【编译：小穆】