阿克托别州州长会见欧盟代表团 聚焦绿色能源与数字合作

阿斯哈特·沙哈洛夫对欧盟代表团到访表示感谢，并强调加强与欧洲伙伴合作的重要性。他指出，欧盟在《扩大伙伴关系与合作协定》框架下，仍是哈萨克斯坦的关键合作伙伴之一。阿克托别州高度重视建立在相互尊重与信任基础上的稳定合作关系。

州方表示，阿克托别州是哈萨克斯坦重要的工业和投资吸引力地区之一。目前，当地设有“阿克托别”工业区及特别经济区，为投资者提供税收与海关优惠政策。地方政府愿与欧洲企业共同启动新的联合项目。

会谈中，双方特别关注与欧盟优先方向的对接，包括清洁能源和氢能、气候技术、数字基础设施与人工智能、可持续农业、水资源管理及生态项目，以及人才培养和ESG原则推广等领域。

双方在会谈结束后确认，将继续保持开放且务实的对话。沙哈罗夫表示，阿克托别州有意与欧盟开展长期合作，支持具有实际互利效果的倡议。

根据访问成果，双方同意进一步细化具体合作机制，为后续项目落地奠定基础。

【编译：达娜】