哈萨克斯坦总检察长会见欧安组织秘书长

会谈中，双方讨论了在确保法治和法律秩序领域开展合作的问题。

阿斯洛夫强调，有必要根据2010年阿斯塔纳峰会宣言所列原则，进一步发展合作。他介绍了检察院的主要工作领域，包括保护公民和企业家的权利、支持投资项目、推进监管活动数字化、打击毒品犯罪，以及通过建立跨州数字平台来识别、控制和阻止毒品交易资金流动。

双方还讨论了检察机关与欧安组织在资产追回领域的合作，以及该国际组织对哈萨克斯坦提供的支持。

此外，双方审议了在欧安组织参与下，对执法机构学院员工进行培训和提升专业水平的工作。为此，会议探讨了更新该教育机构专家和方法论基础的问题。

值得一提的是，2025年，哈萨克斯坦与欧安组织合作举办了13场科学教育活动，主题涵盖打击网络犯罪和毒品犯罪、人口贩运、腐败和洗钱，以及与民间社会机构和媒体的互动。超过400名检察院、警察和经济调查部门的员工参加了这些活动。

2026年，计划与欧安组织联合举办12场关于打击跨国犯罪和改进执法实践的培训活动。

最后，欧安组织秘书长赞扬了哈萨克斯坦检察官办公室在维护法治方面取得的成就，并表示愿继续开展合作。

【编译：小穆】