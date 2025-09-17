中文
    塞梅市长直选：四名候选人完成登记

    哈萨克国际通讯社讯）阿拜州首府塞梅市市长候选人登记工作已全部结束。

    Фото: abaidan.kz

    据悉，10月12日，塞梅市将迎来哈萨克斯坦独立以来首次州府市长直选。

    竞选进程

    候选人提名于8月28日启动。两周内，地方选举委员会共收到八份申请。经过文件审核后，四名候选人完成登记。

    —候选人提名已于9月11日截止，登记工作于9月16日结束。目前我们正式登记了四名候选人。但他们仍需接受国家安全委员会和税务部门的审查，最终名单可能会有所变化。所有候选人均为自荐。-地方选举委员会主席古丽詹·库阿内舍娃表示。

    候选人名单

    • 阿德列特·霍詹巴耶夫：现任阿拜州阔克佩克提县县长，曾在银行及电信企业担任管理职位。

    • 阿依博拉特·别克扎萨若夫：曾任塞梅市马斯利哈特（地方议会）议长。

    • 哈纳特·沙帕托夫：市青少年宫馆长、现任市马斯利哈特议员。

    • 哈尼舍·托列沃夫：大地测量、制图与建筑高等学院院长。

    在已登记的候选人中，三人拥有事业单位工作背景，一人现任行政职务。

    选举的重要性

    这是哈萨克斯坦州府城市居民首次直接选举市长。在此之前，直选制度仅适用于乡长和县长（县级市市长）。

    专家指出，塞梅市的此次选举将成为检验新制度有效性的试金石。直选实践能否推广到该国其他大城市，将取决于其透明度和公民的信任程度。

    【编译：阿遥】

     

