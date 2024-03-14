让ChatGPT说哈萨克语、改善语言教学、发展国语：专访国际“哈萨克语”协会会长劳安·肯杰汗吾勒

（哈萨克国际通讯社讯）由国际“哈萨克语”协会组建的基金会“Qazaq Tili Endowment Qory”已经正式成立，并且得到了总统、知名公众人物以及大量普通公民的自发捐款支持。

为了了解这些资金的去向，了解该捐赠基金与国内其他基金有何不同，哈通社记者对国际“哈萨克语”协会会长劳安·肯杰汗吾勒进行了采访。

当我接手“哈萨克语”协会时，账户里只有2.9万坚戈

- 劳安先生，让我们从捐赠基金的概念开始讨论。哈萨克斯坦有许多不同名目的基金存在，“Qazaq Tili Endowment Qory”基金和它们相比有什么区别？

- 捐赠基金是一种在世界各地广泛使用的工具。世界上最大的捐赠基金是日本科学技术基金会，该基金已筹集 800 亿美元。哈佛大学拥有500亿美元的捐赠基金。这些资金池都是由相信基金的宗旨和使命，并愿意为其做出贡献的企业家、组织和个人的贡献而建立的。例如，哈佛有很多实力雄厚的毕业生，他们捐赠资金支持大学的工作。

捐赠基金与其他基金的不同之处在于，收到的资金不会被消耗掉，而是受到管理。对这类基金最简单的管理方式之一，就是存入银行。本金会一直存在银行账户之中，并仅使用其产生附加收入来保持基金的日常运行。我们愿通过这一机制，保障“哈萨克语”协会的长期稳定运行。当我接手协会的工作时，机构的账户内所剩余的资金总额仅为2.9万坚戈。公共组织一旦成立，国家就不能直接为其提供资金。因此，我们研究了致力于此类公共和社会重要目标的组织的融资机制。

去年十月我参加了总统的招待会。那次会议详细讨论了“哈萨克语”学会的发展规划。其中提到了哈萨克语内容的开发、哈萨克语教学方法的改进、促进哈萨克语使用的技术解决方案的增长等。这些议题都很重要，但要实现这些“需求”，就需要资金。国家不可能把单独拨付的专项资金用于所有用途，因此我们提出了建立捐赠基金想法作为解决方案。国家元首当然熟悉这样的机制，并表示支持该提议。他是第一个决定用自己的资金做出捐款的人。在捐赠基金登记成立后，总统立即从其个人资金中向基金账户打入了700万坚戈。国家元首的这一举动，是对我们的极大支持。这个消息具有很大的象征价值，对大企业家、大机构来说是一个良好的示范。之后，许多的人私下里、公开地、默默地互相联系，并开始向基金进行捐款。

我刚才提到了资金管理机制。总的来说，我们不会将收到的基金用于开支，而是只使用其管理带来的收入。捐赠基金的董事会决定其管理方式及其机制。董事会成员包括了各种行业的专业人士。我们的基金会要持续的运作，最重要的就是获得社会的信任，否则就不可能维持存在。这将取决于基金董事会成员的水平和经验。

- 董事会中是否有了国民了解并信赖的金融家？投资政策由谁决定？您将如何跟踪投资的资金？向该基金捐款的人可以从哪里渠道了解资金的去向和账户中的总额等信息？

- 哈萨克斯坦现行立法中没有“endowment”的概念。而许多发达国家，甚至俄罗斯，都有专门的法律。我们国家需要这样的法律。目前正在讨论此类法律的草案。尽管没有专门的法律，但为了尽快启动这项工作，我们在我国法律框架内将其命名为“Qazaq Tili Endowment Qory”，并作为一个普通公共组织进行了登记。

此外，我们还向阿斯塔纳国际金融中心提出了申请。众所周知，该机构是根据英国法律运作的，而英国法律定义了“endowment”的韩医，并规定了相应的管理原则。所以我们专门找了一家律师事务所，派到阿斯塔纳金融中心为我们的基金注册。这是一个复杂的过程。现在该律师事务所正在起草我们的章程，制定基金会、董事会、投资委员会工作规则。这项工作还没有完成。目前，我们正在按照哈萨克斯坦的立法和公共基金规则开展工作。

Qozaq Tili Endowment Qory 的唯一创始人是国际“哈萨克语”协会。从该基金收到的资金不会花在任何地方。但我们不能等待基金注册并收到第一笔收入。有必要举办各种活动并实施您想到的项目。我们当下开展的工作都是通过消耗 Bilim Media Group 的资金为代价的。因为，当下实际上国际“哈萨克”语协会的账户上是没有钱的。

至于那些人将会进入董事会，我们已经提出了建议。就此，我们单独会见了与语言相关的机构、“哈萨克语”协会的成员们。如果允许，我们将在基金注册时公布其组成。正如您所说，我们希望其成员能够包括知名人士、有影响力的人士、金融家和语言行业相关人士、国家代表、议会议员。

至于报告，根据规定，捐赠基金的年度报告必须由国际审计公司出具。世界上有4家这样的大公司，被统称为“四大”。他们对大型金融机构进行审计。我们每年会聘请其中之一对基金进年度审计并公开公布结果。

- 这样的审计费用不是很高吗？

- 确实，它很贵。但保持机构的威望，确保社会和捐助者的信任对我们来说更重要。我们向“四大”解释，我们是公募基金，不是商业机构，并借此尽力获得折扣。我们甚至提出希望他们进行免费审核，以此作为其机构对我们的捐助方式。这也是筹款的一部分，有些人正在提供这样的支持。例如，从事机场广告业务的MYD Production公司向“哈萨克语”协会提供免费的广告空间。

Фото: «Қазақ тілі» қоғамы

“承诺的8亿坚戈中，5亿坚戈已到账”

- 捐赠基金现在有多少钱？

- 该倡议的支持者所承诺的捐助款总额超过了8亿坚戈。目前，捐赠基金已筹集约5亿坚戈。捐助者已承诺将会把另外3亿尽快的转入基金账户。我们每天都在朝这个方向努力。我个人向​​我认识的商人发出呼吁，他们中的一些人已经表示了支持。在这2-3个月里，有20个机构和50个个人进行了捐赠。所有这些都可以在我们的网站上查询到，我们会公布所有捐款超过 1000 坚戈的捐赠信息。

-哪些人可以向该基金投款？您可以向公众就此进行介绍吗......

- 在哈萨克斯坦，从国家元首到普通公民，没有人对语言漠不关心。因此，我们鼓励您尽可能支持捐赠基金，保证每一分钱都会有清楚的记录。哪怕只有一千坚戈，这笔资金也会产生收益。以每年 14% 的利率，1000 坚戈可以实现 140 坚戈的收益。这些收益将用于哈萨克语发展所需的活动和项目，例如创建哈萨克语内容、出版书籍、翻译漫画、编写教科书、支持教师、举办奥林匹克竞赛或创建哈萨克语移动应用程序等。

在此之前，您问为什么我们在发布基金会章程之前就开始通过二维码筹集资金。我们这样做的原因是为了让捐款的支付方式能够尽可能便利。

- 您所说的捐赠基金的第一笔收入，将会在何时开始进入账户？这笔收入您打算如何使用？ Bilim Media Group将继续融资多久？

- 目前的主要支出都是我们自己在承担。我相信这将是我个人对哈萨克语的贡献。收到的捐赠款没有被使用。至于支付协会工作人员的工资、办公室租金、活动费用、书籍出版费用等，都是我们自己在承担。

我们正在努力从捐赠中获得第一笔收入。根据计划，首批收益将在三月和四月开始到账。

- 如果一切顺利，每年维持“哈萨克语”协会的工作，特别是确保其工作对语言发展产生最优的效果，大概需要多少资金？你们有这方面的信息吗？

- 我担任“哈萨克语”协会主席的任期为四年。我是去年当选。现在我告诉我的同事们，我们应该尽力而为。我们的目标是在任期结束时该基金的规模达到 100 亿坚戈。这是一大笔钱。如果有100亿坚戈，即使年收入是10%，也意味着会有10亿坚戈的预算。用它可以自由地完成很多事情。我们可以在全国范围内举办大型活动、实施大型项目。我们计划了许多项目和活动。实际上，来自各地的建议和意见非常的多，老天，我真想为所有的项目提供支持，但目前还没有这个力量。

我也要感谢新闻界人士对捐赠基金如何运作以及如何监控其财务状况的关注。我们所有的工作都是公开透明的，不会令任何人产生疑惑。

- 你说有很多不同的建议。那么，来自那些语言保护积极分子、或者围绕语言工作的人群的建议或者方案，有多大程度是符合当前时代需求的？有没有类似于“举办庆祝XX周年“”应该重新印刷XXX书籍“之类的建议？

- 人们有不同的品味。我们很难判断这个提议是对还是这个人的提议是错误的。我不能接受这样的责任。我喜欢的你可能不喜欢。每个提案都是作为一个想法提出的，并且它也有一个寻求者。例如，昨天有一些人来了，说他们应该推广谚语。有人建议推广童话故事。另一个团体说让我们翻译世界文学经典。有些人想用哈萨克语做培训教材。这都很重要，我们不能去说这个对那个错。我认为我们应该尽力支持每个人。总的来说，我们的目的就是要让哈萨克语能够覆盖周边所有的内容，而要实现这些目标，需要大量资源。

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Bilim Media Group 和利益冲突

- 在疫情前的研究显示，哈萨克斯坦有37%的学生阅读电子版​​文本，40%的学生在互联网上搜索作业。可以说，疫情过后，这个数字大幅增加。您在这个方向上有什么计划？在哈萨克语融入互联网、人工智能的方向上，你们准备做什么？

- 我们在做什么？首先，创建了哈萨克语维基百科。两年的时间里，其文本数量从7千篇增加到20万篇。现在，每月有 1500 万个哈萨克语维基百科页面被浏览。当使用哈萨克文字来搜索任意内容时，搜索结果的第一条就是哈萨克语维基百科的内容。其次，我们在谷歌上增加了哈萨克语翻译服务，目前每月有100万人使用。之后，我们创建了一个名为 Kitap - “哈萨克斯坦开放图书馆”的在线平台。在这个平台有图书6000多本，有声读物1000多本。该项目的诞生源于这样的想法：哈萨克语读者应该轻松找到他需要的文献。这是迄今为止哈萨克斯坦最大的在线图书馆。除了它以外，世界上目前没有其他系统可以以 ePub 格式分发哈萨克语电子书并制作畅销作品的音频版本。它包括哈萨克文学的所有经典内容，学校课程中哈萨克文学的内容等。我们正在尽可能翻译现代商业、儿童文学和世界文学的杰作。现在我们计划创建一个名为 QazaqLinguo 的学习哈萨克语应用程序。我们即将与 BI Group 一起开始开发哈萨克语教学视频课程。

- 有一种观点认为，国家的哈萨克语的发展预算，遵循的是一种“剩饭政策“，即其他预算如果有剩余才会提供给哈萨克语的发展。您认为，这个基金的成立，是否是在改变或者填补这种情况？

- 有时，对哈萨克语发展状况的批评者会被告知“正在采取措施进行改善”。但事实上，并没有做太多事情。包括负责语言开发的国家机构的预算，每年的金额仅为10亿坚戈。可现在建设一所学校的成本就达到100亿坚戈。因此，分配给语言的资金确实没有那么多。多我们来说，对翻译的需求是非常大的，就像是人的呼吸需要空气的存在一样。支持用哈萨克语书写和创作的人非常重要。可以说，很长一段时间里，用哈萨克语创作内容的作家、编辑、校对员、翻译、造型师、媒体经理，实际上都无法把这个工作当作其收入的支柱。在过去，国家翻译局有300人工作。现在，他们中的一些人在 Mazmundama 工作，一些人在 Steppe & World 等公司工作。我们对此感到高兴。在“精神文明复兴”计划的框架内，通过“百本教材”项目建立了翻译学校。这些人每个人都至少写过 3-4 本书，每本书都是一次丰富的经历。这样的专家不是从天上掉下来的，他们需要有人培养。因此，为了增加这种环境的潜力，就必须持之以恒的为这些创作者提供支持。为此，我们需要像捐赠基金这样的工具。我们的目标是在4-5年内筹集100亿坚戈。相比之下，100亿坚戈对于发展哈萨克语来说并不算多少钱。对我们来说，语言和独立是平等的概念。因此，语言应受到重视。

- 当我问及“哈萨克语”协会时，您提到了Bilim Media Group内部所做的工作。就不怕这里产生利益冲突，明天又会发生纠纷吗？毕竟，你们一手掌控着“哈萨克语”协会，另一只手掌控着Bilim Media Group这个传媒集团。两个机构的工作方向相同，未来不会出现两者之间纠缠不清的麻烦吗？

- Bilim Media Group 自成立以来有两个导向。一是帮助我们成长的商业教育科技项目。第二个是语言和教育所需的社会项目。公共基金“WikiBilim”、“国家翻译局”、“Bilim 基金会”为此公共目的而工作。

相关项目和产品的分发尽可能易于访问，其中大多数是免费的。这就是所谓的社会企业家精神。开发此类项目需要人员、办公室和设备。必须有人为这一切提供资金。因此，这里不存在利益冲突。毕竟，国际“哈萨克语”协会的业务是 Bilim Media Group 社会非商业项目的合法延续。合适的时机到来时，我们在“哈萨克语”协会中的使命就会结束，其他的专业人士将会接手并发展其工作内容。协会不是我们的财产。我们不是它作为一个组织、一个法律实体的创始人。其创始人是我国11位知名人士。协会的最高决策机构是委员会。委员会会议会针对提出提案，通过投票做出决定。

-筹集100亿坚戈资金的目标是切实可行的吗？

- 我们应该学会为自己设定远大的目标。是的，我们可能无法筹集到此类资金，未来会怎么样谁也说不好，总会有些变数。但我们并不害怕。我的任务是为“哈萨克语”协会设定一个崇高的目标，并努力寻找实现它的方法。只有这样，我们才能激发语言爱好者的灵感。对于一个上班族来说，4年已经不少了。距离国家元首首次捐款仅过去两个月。在这两个月中，已向该基金转入 5 亿坚戈，并承诺将捐赠另外 3 亿坚戈。如果我们继续按照这个速度前进，我们就会到达我们想要的目的地。

迪士尼计划今年自费在哈萨克斯坦放映三部电影

- 我们来谈谈电影业吧。有几个社交媒体上的文章敲响了警钟，称“博拉沙克”奖学金启动的项目已经停止，预算中也没有为翻译世界级电影拨出资金。捐赠基金可以在这个方向做什么？

- 这个方向对我们来说非常重要。需要创建的内容有两个分支。其中之一就是出版，出版书籍，翻译，出版教科书。二是媒体内容。我们必须用哈萨克语来呈现，从符合儿童语言的卡通片到当下国际的流行大片。每年，大约有四十部新的国际电影在哈萨克斯坦的电影院上映。如果这些内容的一部分能够被良好的翻译，我们将很高兴。而最正确的情况，是它们全部都应该翻译。此外，想看哈萨克语电影的人士，应该通过合法的努力营造一种社会氛围，以便他们可以在方便的时间观看。毕竟，现在翻译的电影都会被安排在一个不方便的时间段播放。而这，就是我们尝试翻译更多电影的原因。

在这个方向上，我们正在与知名工作室开展合作，并朝着获得作者许可的方向努力。例如，日本有一位著名的动漫导演，叫宫崎骏。他是长篇动画电影的作者，是两次获得奥斯卡奖的天才。而且，日本的很多东西在文化、传统上都和我们很接近。我们已获得翻译 20 部影片的许可，并正在寻找赞助商并发行它们。我们还与迪士尼进行了交谈。他们一开始就同意一起工作。他们说，只要你们能够有资金支持。就在上周，我们收到了一些好消息。他们联系我们，表示将自费将迪士尼今年上映的三部大片翻译成哈萨克语。我们知道这是我们工作的成果之一。毕竟，我们尽可能地向他们解释了“哈萨克语”协会的活动。考虑到当前的政治形势，他们做出了这样的决定。我们相信这种情况将继续下去，国际级公司也会将其内容翻译成哈萨克语。

- 你提到了协会对翻译的高度重视。您在选择哈萨克化作品时如何考虑人民群众的需求？是通过公众投票？还是仅由协会委员会决定？

- 我们有一个由专家组成的委员会。例如，谢鲁拜·库尔曼拜吾勒院士将以副主席的身份加入该工作。此外，令两位副主席分别是是拜图尔森吾勒语言学研究所所长阿纳尔·穆拉托夫娜和著名商人、语言支持者、塔斯集团负责人杜拉特·塔斯特克耶夫。这些人的意见会被考虑。现在我们想恢复我们网站的工作。然后我们会给一些项目添加投票和建议机制。这也很重要。

Фото: K«Қазақ тілі» қоғамы

什么时候能让ChatGPT说流利的哈萨克语？

- 在2021-2025年语言发展计划中，有一个名为“建立哈萨克语国家语料库”的大型项目。这个很令人感兴趣。换句话说，就是让哈萨克语达到人工智能可以识别的水平。捐赠基金如何参与该项目？总体而言，该项目目前的情况如何？

- 至2029年的国家语言发展概念是一份与我们的工作高度相关的文件。其中，提到了五个主要方向。我们将参与所有五个方向。至于技术语言，你所说的哈萨克语数字语料库的形成工作，其实早在很多年前就开始了。我们正在尽可能地参与其中。例如，以 哈萨克斯坦语言学研究所就收集了许多文本。我们还有开展大量的文本工作，包括翻译100本外文教材，均保留英文版和哈萨克文版。还进行了字典的编撰。在最近的几年里，我们编写了4本大型词典。其中之一是《牛津哈萨克语词典》，包含 6 万个单词。此外，还有《牛津经济词典》、《牛津社会科学词典》、《词条词典》。我们把在此类项目框架内收集的所有信息，都完整的提供给了语言学研究所。因此，他们正在构建的哈萨克语数字语料库变得越来越丰富。我们已准备好奉献我们所拥有的一切。

- 说到语言质量，对哈萨克法律缺乏了解已成为一个严重问题。在我国独立历史上，只有两部法律草案是用哈萨克语制定的。一部是法里扎·翁加西诺娃倡议制定的儿童权利法，另一部是阿基姆·伊沙克发起并完成的移民法。由于这两部法律后来也都经过了多次修订，我们甚至可以说，至今没有一部法律是用完全使用哈萨克语来书写编撰的。您认为“哈萨克语”协会是否会主动朝这个方向立法？您将采取哪些措施来提高法律语言的质量？

- 我们建议您阅读议会讨论和通过的法律的哈萨克语翻译。有时，如果我们尝试使用某些法律的哈萨克版本，结果会发现它与俄罗斯版本不符。有了这样的法律，你就不能上法庭或用它来工作。我们在翻译方面的专业知识和经验可以帮助我们翻译法律。我们给了一个等级。我们告诉“哈萨克语”协会中央委员会的代表。我们无法替他们做决定，我们正在等待答案。

至于制定法律的主动权，将会由议会的议员们自己提出。在过去，起草和制定法律的主动权只属于政府。司法部会联合其他部门起草法律草案，议会仅负责讨论、反对或者批准。但现在，经过改革后，哈萨克斯坦的议会议员们自己拥有了制定法律的主动权。

- 在我们国家，有像拉米尔·穆霍里亚波夫这样的商人，由于自己的言行失误而面临着和语言问题有关的纠纷。他们是否收到了向捐赠基金提供捐款的建议？如果没有，您自己联系过他们吗？

- 我们的协会与所有人开诚布公的开展合作，不过目前没有来自他们的提议。我们自己也没有和每一个人去做联系。当然，如果他们能来支持我们，我们会很高兴。

“哈萨克文学”的文本已经过时了

- 有一种观点认为，一切所谓的协会、基金会，都是国家制造的欺骗行为，只是为了让国民相信政府关心哈萨克语的发展。有人甚至说“如果国家真的关注哈萨克语，只需要在宪法中修改一个条款就足够了”……

- 我们确实也听到过这样的观点。但如果只是改一个条款的事情，这三十年来语言问题不是早就解决了吗？实际上，关于语言的法律条款早就存在了。宪法中也明确的规定：“哈萨克语是哈萨克斯坦的国语”。问题在于法律的执行，一些规范没有得到实施。这并不是说我们反对改变法律。如果通过一项关于国家语言的单独法律，那就太好了。我们会是第一个支持的。但这是一个重大的政治问题。应考虑内部的人口状况和外部的地缘政治状况。因此，现在通过这样的法律的可能性很小。我们需要采取其他的方法。

例如，我们坚信教育的力量。持续的让每一个哈萨克斯坦公民稳定的学习哈萨克语10年之久的地方，只有一个，那就是学校。如果学校能够提供良好的哈萨克语教学，如果毕业生能够实现高水平的哈萨克语读写，那么，所有关于法律语言、媒体语言、商业语言的问题，都会自然而言的被解决。我们不想责怪这里的老师，但那些语言和文学老师也需要方法上的帮助。他们应该拥有合适的工具和教科书。我们想参与这方面的工作。不久前我们做了一次统计，发现在学校课程中，分配给一年级至十一年级的哈萨克语言文学课程学时数为1800小时。

- 是多了还是少了？

- 您在学校学习了哈萨克语和文学1800个小时，也就是说，如果任何一个学校毕业生每课学一个单词，他就应该认识1800个单词。总的来说，1800个小时已经很多了。十年来，孩子们每天都在学习哈萨克语言和文学课程。但我们看到的结果是，有很多毕业生完全缺乏哈萨克文学知识，文化素养低，写不好文章。有时，当我们这么说时，我们教育领域的同事会感到被冒犯，但这是真实的情况。我们甚至为此感到内疚。这不仅是学校的事，也是全社会的事。因此，对于这样的情况，没有必要隐瞒、寻找借口。相反，找到修复的方法很重要。

近10年来，教育内容发生了很大变化和更新。但我们主要关注的是数学、物理、化学、计算机科学、英语等科目。还有语言、文学、历史、地方历史、艺术，一切都被抛在了后面。方法和内容没有更新。我自己的孩子对我说：“爸爸，读哈萨克文学没意思。” 因为文本内容已经过时了。为了引起他们的兴趣，我们需要与孩子当前的生活和未来相关的文本。方法论也发生了很大变化。和以前一样，不写听写，不纠正错误，不写内容，不分析句子。即使分析，也很少。因此，还应该考虑方法论。

- 毫无疑问，提高学校哈萨克语的质量非常重要。但你要如何组织它呢？你能说出具体的机制吗？

- 比如今年，我们将在各地举办很久不曾举行的语言文学教师论坛。

- 独立30年来，我们一直在举办各种论坛，不是吗？如果一个语言能够通过论坛发展起来的，那么哈萨克语应该早就是王中之王了......

- 我不能同意这个想法。论坛也有其有效性。在这里，我们将为每位老师提供一种方法论和一个真正的工具，供他未来在课堂上使用。比如纳扎尔巴耶夫菁英学校有一个很好的方法论，叫“Тілге бойлау”。它基于俄语幼儿园和学校的语言教学方法，结合国际经验改编成了哈萨克语的教学方案。在这样的系统中，孩子所处的整个环境都围绕着哈萨克语，哈萨克语的元素也包含在其他科目的教学中。我们想介绍一下这种方法。

语言研究所的专家指出了当前教材中的一些缺陷，不仅分析了哈萨克语和文学，还分析了哈萨克语授课的所有科目的文本。之后，我们将为中小学生推出一个名为“母语”的单独奥林匹克竞赛。它不仅仅适用于奥林匹克语言规则，还涵盖所有科目。我们想准备一个单独的集合，以发展哈萨克语的思维逻辑。我们将启动一个名为“阅读素养”的项目，以增加阅读文学作品所需的文本数量。为此，孩子们需要有趣、优质的文本。然后我们需要一个工具来衡量他们对文本的掌握程度以及他们是否阅读过。前面提到的Kitap平台和移动应用程序就提供了这样的机会。例如，我们在平台上为学校的每个孩子进行注册，并根据他们学习的年级，在数字书架上收集他们每月、每周和每季度应该阅读的文献。我们可以看到每本书的阅读率。我们在这些文本中举行内部竞赛。有这样的方法。

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“哈萨克语” 协会会在何时解散？

- 今天的最后一个问题是，当哈萨克语存在、哈萨克国家存在时，“哈萨克语”协会是否应该永远保持存续？或者，是要等到语言发展到一个应有的高度后，再进行解散？您有预见到相应的结局吗？

-只要哈萨克国家存在，只要哈萨克语还存在，“哈萨克语”协会就应该运转下去。不仅仅在哈萨克斯坦，所有发达国家都有这样一个基金来支持他们的语言并致力于发展它。在俄罗斯，有普希金研究所和“俄罗斯世界”协会，其主要目标是发展俄语并将其传播到世界各地。他们正在进行同样的讨论。有人警告说，从其他语言进入俄语的单词数量有所增加。关于俄语识字人数的下降、识字率和文化的下降有很多讨论。即使在英语中也存在类似的问题。歪曲英语的人越来越多。世界各地都出现了与英语不同但被称为英语的语言。正如 阿赫梅特·拜图尔森吾勒很久以前所写的那样，语言文字发展中总会发生“写做狗却被读成猪”的情况。西班牙有发展西班牙语的塞万提斯西班牙语学院、中国有孔子学院、法国有法语联盟和法语国家组织，诸如此类。每个组织的目标都是开发自己的语言并规范其使用，但并非所有国家都能做到。有实力、有勇气这样做、有同情环境的国家并不多。值得庆幸的是，哈萨克斯坦有一个“哈萨克语”协会，并且它已经工作了 35 年，哈萨克斯坦同时还拥有一个友好的语言环境，受到国家和国家元首的保护，有一大批为母语的发展劳心劳力的人，也有许多以母语自豪的商人支持自己语言的发展。我们感谢他们的付出，他们的存在让这个组织得以不断发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】