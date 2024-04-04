朝鲜称试射新型导弹成功 韩军：与韩美日研判不符

韩军表示，按朝方说法，这枚导弹飞行高度约1000公里，这比韩美日研判的导弹飞行600多公里长。此外，朝鲜对二级发动机点火实施变轨的主张也被夸大。朝鲜所射导弹达到第一顶点高度后保持水平飞行，之后下降，不曾达到第二顶点高度，也没有在下降后第二次爬高。

韩军表示，高超音速导弹需要高难度技术的武器，虽然尚难预测，但预计朝鲜将其实战部署还需要相当长的时间。

朝中社报道，朝鲜2日在平壤市郊某人民军部队训练场成功试射“火星炮-16B”型中远程固体燃料高超音速弹道导弹。导弹发射后，第一次顶点高达101.1公里，第二次顶点高度达72.3公里，最后落在射程1000公里界限的半岛东部海域。

专家指出，朝鲜此次在弹头部搭载的高超音速滑翔飞行器（HGV）采用了乘波体结构，而非朝方此前多次采用的圆锥形状。朝鲜可能搭载3月20日声称试验成功的中远程超音速导弹用固体燃料发动机。

韩国国防安保论坛专门研究委员申锺宇说：“这与2021年9月发射的火星炮-8高超音速弹道导弹的滑翔机型相似。朝鲜可能此次发射重点放在提高飞行能力上。”

据了解，如果说圆锥形有利于短距离打击，滑翔体形则有利于避开防御网长时间飞行。

峨山政策研究院研究委员杨旭指出，滑翔体型有翅膀，可以跳跃上升机动，适合长途飞行。

据推测，朝鲜发射高超音速中远程导弹的主要目标是对准关岛、冲绳等美军基地，包括阿拉斯加。分析认为，如果按照朝鲜的主张，高超音速导弹的性能得到改善，射程将达到4000公里以上，速度也会更快，具有威胁性。