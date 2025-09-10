哈通社庆祝成立105周年：历史传承与责任担当

拥有百余年历史的哈通社，如今已成为值得信赖的新闻来源。作为舆论塑造的重要平台，它始终致力于真实报道国家与世界的最新动态。

哈通社资深记者扎热勒哈普·贝森拜吾勒表示，这一天也可以被视为哈萨克斯坦新闻业诞生105周年的纪念日。

—自20世纪20年代以来，哈通社在哈萨克斯坦新闻领域一直占据着特殊地位，培养了众多新闻界的杰出人物。长期以来，这里成为许多优秀人才磨练才华、实现抱负的平台。-他说。

值得一提的是，哈斯穆·沙里波夫、朱苏普·阿勒泰拜耶夫、克内斯·吾瑟巴耶夫、哈克姆詹·哈兹巴耶夫等新闻界名人的事迹，也被收录在新书《哈通社：真实纪事》中。该书项目负责人弗拉基米尔·库亚托夫指出，这本书的出版旨在为年轻一代提供借鉴和启发。

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

—我们首先希望能够分享多年积累的经验。因此，除了回顾历史，我们还重点介绍了通讯社在当今全球化背景下的工作。-他说。

《哈通社：真实纪事》不仅记录了通讯社105年的发展历程，也凝聚着宝贵的记忆。书中全面呈现了通讯社的过去与现在，同时还披露了新闻制作的专业秘诀。

活动期间还放映了纪录片《哈通社：我们的历史》。影片历时三个月完成，讲述了哈通社从“KazROST”到“Kazinform”的发展轨迹。

—今天是一个重要的日子。这不仅是成就，更是一份责任。哈通社将继续探索发展，继续完成它的使命。及时处理和发布国内外、特别是中亚地区的新闻，并将其存档，本身就是一项重大责任。-哈萨克斯坦共和国总统电视广播综合体国有企业副总干事阿斯卡尔·扎勒迪诺夫在发言中指出。

Photo credit: Agibay Ayapbergenov/Kazinform

Фото: Акорда

此外，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统也向为哈通社发展作出贡献的人员颁发了感谢信。

目前，哈通社拥有100多名记者和6个编辑部，全天候报道热点话题。在全球11个国家和地区设有常驻记者，并与40多个国家的新闻机构建立了合作关系。

【编译：阿遥】