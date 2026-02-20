中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    21:55, 20 二月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦成阿塞拜疆最大中亚游客来源国

    哈萨克国际通讯社讯）据阿塞拜疆国家旅游署数据，2026年1月，共有超过18.1万名外国公民赴阿塞拜疆旅游，同比增加8,984人，增长5%。其中，来自哈萨克斯坦的游客数量在中亚国家中位居首位。

    Фото: pixabay.com

    数据显示，今年1月共有181,637名外国游客入境阿塞拜疆。中亚游客增长尤为明显，主要来自哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。

    来自哈萨克斯坦的游客人数达5,676人，同比增长2.5%，显示阿塞拜疆作为旅游和商务目的地对哈萨克斯坦公民仍具有持续吸引力。与此同时，乌兹别克斯坦赴阿游客人数达到5,130人，同比大幅增长72.3%，反映出该地区在阿塞拜疆国际旅游市场中的地位不断提升。

    其他实现增长的主要客源国包括俄罗斯（42,342人，同比增长2%）、土耳其（36,536人，同比增长15.5%）以及伊朗（15,399人，同比增长2.1%）。来自印度的游客为9,070人，沙特阿拉伯为8,976人，后者同比增长44.9%。此外，格鲁吉亚（8,734人）、巴基斯坦（6,758人）和以色列（4,972人）也跻身前十客源国行列。

    【编译：达娜】

