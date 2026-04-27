成立国际水组织第一轮国际磋商在阿斯塔纳举行

各国和国际组织的高级代表，以及科学界和专家界人士出席了此次活动。

哈萨克斯坦外交部多边合作司司长迪达尔·特梅诺夫强调了国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫倡议的主要目标，即巩固联合国相关授权，以便有效实施水资源议程。

联合国主管经济和水事务副秘书长李俊华、联合国水资源特别代表马尔苏迪（通过视频通话）、联合国欧洲经济委员会执行秘书莫尔坎以及联合国教科文组织、联合国水机制和其他联合国专门机构的代表就国际水组织的成立交换了意见。

Фото:Сыртқы істер министрлігі

阿塞拜疆总统气候问题特别代表、COP29主席巴巴耶夫、乌兹别克斯坦水资源部长哈姆拉耶夫、塞尔维亚环境保护部长帕夫科夫、一些国家的部委副部长，以及其他联合国成员国代表分别介绍了各国的立场和建议。

总体而言，各国代表、国际组织代表和科学界人士对哈萨克斯坦共和国总统提出的建立国际水组织的倡议表示支持。与会者指出，鉴于改善全球水治理体系的紧迫性，该倡议具有及时性和恰当性。

与会者代表确认，他们愿建设性地参与即将举行的关于成立国际水组织的讨论。

磋商会议主持人、哈萨克斯坦外交部外交部无任所大使苏莱曼诺娃对与会者积极参与启动谈判进程表示感谢，并确认哈萨克斯坦将继续在所有国际论坛上推动这一倡议。

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【编译：小穆】