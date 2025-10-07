托卡耶夫提议成立突厥国家组织数字创新中心

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦特别重视数字化，包括发展人工智能，并制定了成为全面数字化国家的战略目标。

- 我们已着手培养人工智能大规模发展的合格专业人才。自今年年初以来，已有超过40万名学生在该项目框架内接受了专业培训。我们还计划开设第一所培养人工智能专业人才的研究型大学。哈萨克斯坦愿意为希望在该教育机构学习的突厥国家年轻人提供专项奖学金名额。-他说。

此外，国家元首还谈到了可以在该组织框架内在这些领域实施的一些举措。

- 最近，Alem.Ai人工智能中心在阿斯塔纳正式启用。我们提议在此基础上建立突厥国家组织数字创新中心。该中心将支持初创企业，并为联合项目的发展铺平道路。它将为交流人工智能领域的经验和吸引风险投资提供机会。我们需要合理利用数字化和人工智能的潜力，造福我们的人民。与此同时，我们需要防范新技术带来的风险和挑战。因此，我提议将明年在哈萨克斯坦举行的突厥国家组织非正式峰会的主题定为“人工智能与数字化发展”。在峰会召开前夕，我们准备召集高水平专家，组织一次国际会议。-托卡耶夫说。

据此前报道，托卡耶夫总统在讲话中表示，哈萨克斯坦支持成立“突厥国家组织+”机制的倡议。

此外，哈萨克斯坦总统提议设立网络安全理事会。

【编译：小穆】