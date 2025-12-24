牛津洞察：哈萨克斯坦成为中亚人工智能发展战略高地

据人工智能及数字发展部介绍，在区域维度上，哈萨克斯坦在人工智能的引入与治理水平方面继续领跑中亚各国，再次印证了其作为“区域内数字化程度最高国家”的领先地位。

“政府人工智能准备度指数”旨在评估各国政府在国家管理、经济和社会进程中有效利用人工智能的能力，以及为确保人工智能安全、负责任和可持续发展所创造的条件。该研究涵盖全球195个国家，是目前唯一专注于衡量主权国家在人工智能领域角色的国际主流排名。

分析指出，哈萨克斯坦排名的显著进步，不仅反映了其制度体系和基础设施底座的日益稳固，也体现了人工智能技术在公共服务领域的活跃渗透。

在“公共部门应用”（Public Sector Adoption）这一维度上，哈萨克斯坦表现尤为突出，获得了73.59分的高分。这一数据充分证明了数字化解决方案在政府职能中的广泛应用，标志着电子政务的发展已步入成熟阶段，面向公民和企业的各项服务正加速向主动化、集成化转型。

Oxford Insights 的报告还特别点赞了我国政治潜力和行政准备能力。报告认为，得益于战略性纲领文件的出台、法律法规体系的初步建立以及机构层面对人工智能话题的持续高度关注，哈萨克斯坦得以在这一前沿领域执行长期且系统化的国家政策。

值得注意的是，2025年的排名采用了全面升级的评价体系。新方法从战略规划、行业监管到公共部门及经济领域的实操落地，对政府的角色进行了多维度考察。

总体而言，《2025年政府人工智能准备度指数》的结果有力证实了哈萨克斯坦在系统化推进人工智能战略进程中迈出了坚实步伐。展望未来，通过将国家数字底座转化为市场化解决方案，并深度融合人工智能技术以构建可持续的经济体系，哈萨克斯坦有望在全球数字化版图中争取更高席位。

【编译：阿遥】