朝鲜宣布成功试射一枚固体燃料中远程弹道导弹

（哈萨克国际通讯社讯）据韩联社援引朝中社报道，朝鲜导弹总局前一天下午成功试射了一枚中远程固体燃料弹道导弹（IRBM），该导弹搭载高超音速机动型操纵战斗部。

朝鲜研制出中远程弹道导弹用固体燃料发动机后，去年11月进行了第一级和第二级发动机的地上点火试验。据此推测，这是朝方时隔两个月将其应用于高超音速导弹并进行试射。

报道称，此次试射旨在验证中远程高超音速机动型操纵战斗部的滑翔性能和新型多级大功率固体燃料发动机的可靠性。此次试射对周边国家的安全没有造成任何影响，与地区局势无关，只是其武器研发系统常规活动的一环。

韩联社称，一般而言，中远程弹道导弹射程为3000至5500公里。平壤到关岛的直线距离约3500公里，到阿拉斯加约6000公里。关岛拥有B-52等美军战略资产，而阿拉斯加设有地面发射型洲际弹道导弹（ICBM）拦截系统。高超音速导弹具备10马赫以上的飞行速度、数十公里的飞行高度和滑翔性能，属于较难拦截的武器。

在此之前，朝鲜于2021年9月首次试射其新研发的“火星-8”型高超音速导弹，随后次年1月先后试射两次。对于两次试射，朝方主张，首次试射从初始发射方位角向目标方位角横向机动120公里，成功命中设定为700公里外的目标；而在第二次进行的“最终试验”中，从导弹分离的高超音速滑翔飞行战斗部距离600公里处起滑翔再跳跃，从初期发射方位角到目标点方位角进行强回旋机动240公里，成功击中1000公里外水域上的预定目标。但韩军研判该导弹只飞行了700多公里。

韩国联合参谋本部前一天表示，朝鲜于当天下午2时55分许在平壤一带向韩半岛东部海域发射一枚疑似中远程级别的弹道导弹。该导弹飞行约1000公里后落入半岛东部海域。