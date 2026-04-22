土库曼斯坦总统提议成立中亚水资源区域委员会 聚焦跨境水资源合作

别尔德穆哈梅多夫表示，中亚国家当前正共同面临水资源短缺、土地退化、荒漠化以及生物多样性减少等相互关联的生态挑战。在此背景下，跨境河流利用应建立在清晰且共同认可的原则基础之上。

他提出三项关键原则：一是严格遵守国际公约和相关协议；二是平等兼顾各国利益；三是吸引国际组织，尤其是联合国积极参与相关进程。

他指出，为提升水资源管理效率，有必要强化区域层面的统筹协调机制，因此建议设立“中亚国家水资源利用区域委员会”，以推动各国合作更加制度化、系统化。

此外，别尔德穆哈梅多夫还谈及区域重要生态系统保护问题。他表示，维护里海生态环境是所有沿岸国家的共同责任。

在谈到咸海问题时，他强调，推动相关工作取得新进展是地区国家的共同使命，并呼吁进一步加强国际拯救咸海基金会框架下的合作。

【编译：达娜】