别克帖诺夫出席2026年印度人工智能影响峰会 并与莫迪会晤

双边会谈：深化战略伙伴关系

会谈中，别克帖诺夫向莫迪转达了托卡耶夫总统的诚挚问候。莫迪则向托卡耶夫致以良好祝愿，并表示愿继续共同努力，将两国战略伙伴关系提升至新的水平。

根据2025年统计数据，哈印双边贸易额达9.233亿美元。双方重点讨论了在贸易与投资、能源、农工综合体、数字化及人工智能等领域深化合作的前景。哈方表示，愿在40类商品上扩大对印度市场的出口规模，总额可达1.5亿美元。

此外，双方还强调，在关键矿产与稀土元素、航天以及国防工业等领域拓展合作具有显著潜力。

Фото: Правительство РК

聚焦人工智能与数字转型

在汇聚全球50多个国家国家和政府领导人、IT专家及学界代表的2026年印度人工智能影响峰会上，别克帖诺夫在全体会议发言中指出，前沿技术正深刻重塑全球经济结构，并成为推动可持续增长的重要动力。

他表示，人工智能应当成为包容性、个性化，并能够推动经济核心领域转型的关键力量。目前，哈萨克斯坦正加速向区域数字枢纽转型，在联合国电子政务发展指数中位列193个国家中的第24位，在在线服务质量方面跻身全球前十。

Фото: Правительство РК

托卡耶夫总统已提出在三年内将哈萨克斯坦打造为“全面数字化国家”的目标，人工智能被确立为国家战略发展的重要支柱。

在“数字化与人工智能之年”框架下，哈萨克斯坦持续推进数字经济发展。《人工智能法》已正式通过，在创新监管与产业激励之间实现平衡。总统直属的人工智能发展理事会汇聚全球领先思想家与行业专家。

中亚地区首批两大超级计算集群已落地建设，同时正与英伟达（Nvidia）合作推进“主权人工智能枢纽”项目。

Фото: Правительство РК

此外，哈萨克斯坦与阿塞拜疆合作建设的跨里海光纤通信线路有望于今年完工，该线路将为全球数据流量提供最短替代路径，进一步巩固哈萨克斯坦作为连接东西方“数字桥梁”的战略地位。

在基础设施层面，埃基巴斯图兹市正在实施旗舰项目“数据处理中心谷”，旨在为大型数据中心打造完整生态系统。政府表示，将为相关项目提供包括基础设施建设、项目全程跟进与配套保障在内的全方位支持。

Photo credit: primeminister.kz

展览展示多领域AI应用成果

峰会结束后，各国代表团团长还参观了2026年印度人工智能影响峰会国际展览。展会集中展示了人工智能领域的实践解决方案、前沿技术与应用开发成果，涵盖工业、金融、医疗健康、安全等多个领域。

【编译：达娜】