哈萨克斯坦出口稻米98%销往独联体国家

全哈稻米产量最大的是传统产区克孜勒奥尔达州，12个月产量占哈萨克斯坦总产量的92%，即18.88万吨，同比减少8.9%。另外三个州—阿拉木图州、突厥斯坦州和杰特苏州也生产稻米：分别为9500吨、6700吨和138吨。

2023年1-11月数据显示，哈萨克斯坦本国市场稻米需求（出口加国内市场销售）的自给率达87.7%，而去年同期为95.7%。进口份额相应上升至12.3%。在此期间，全哈进口稻米2.66万吨，是上年度同期的2.8倍。出口增长3.2%，达10.25万吨。出口占总资源使用量的47.2%，而去年同期为45.3%。国内市场销量11.45万吨，同比下降4.7%。

同时，哈萨克斯坦的稻田面积正在减少，主要原因是缺水。因此，产量将相应减少。截止目前，稻米生产和加工企业协会预计今年这种具有重要社会民生意义的产品不会出现短缺，价格也不会上涨。

去年1-11月，全哈出口各类大米11万吨，出口金额3410万美元，实物出口增长8.8%，出口金额减少31.8%。

哈萨克斯坦稻米大部分销往独联体国家：98.4%，即10.82万吨，销售额达3280万美元。实物出口增长11.5%，出口金额减少31%。在独联体国家中，出口量最大的是乌兹别克斯坦：5.96万吨，而去年同期仅为2.4万吨。位列前三的国家还有俄罗斯和塔吉克斯坦，分别为2.57万吨和1.82万吨。