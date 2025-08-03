哈萨克斯坦粮食出口增长 显著拓展国际市场版图

根据哈萨克斯坦国家铁路公司（kazakhstan temir zholy，KTZ）提供的数据，截至2024年9月至2025年7月，哈萨克斯坦已累计出口1240万吨粮食和面粉（按粮食当量计算），较上一年度同期的930万吨增长34%。

在主要出口市场方面，对传统邻国的出口显著增长：

乌兹别克斯坦：出口量达433.8万吨，同比增长28.2%；

塔吉克斯坦：144.6万吨，增长39.2%；

吉尔吉斯斯坦：39.8万吨，增长2.5倍；

伊朗：97.4万吨，增长17.3倍；

阿塞拜疆：72.3万吨，增长达120倍。

农业部指出，2024—2025年度的突出成就之一是哈萨克斯坦成功开拓新的粮食出口市场，首次向多国出口粮食产品，包括比利时、波兰、葡萄牙、挪威和英国等欧洲国家。

与此同时，来自阿联酋、越南和北非国家的采购需求也在不断增长。仅哈粮公司（Prodkorporaciya）就向摩洛哥和越南分别出口了约6万吨和1.5万吨小麦。

此外，哈萨克斯坦还恢复了对阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其的粮食出口，这些市场在过去五年中曾一度中断。对意大利的硬质小麦出口也大幅增长。

【编译：达娜】