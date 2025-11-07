哈萨克斯坦代表团出席第30届联合国气候变化大会开幕式

开幕式全体会议吸引了来自世界各国的国家元首和政府首脑、议会议长、外交部长、行业主管部门负责人及国际组织领导人出席。与会代表围绕气候变化领域面临的主要挑战与国际合作承诺进行了深入讨论。

在开幕致辞中，巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦指出，本次会议是全球气候议程下国际社会动员与对话的重要阶段。他强调，本届峰会在亚马逊地区举办，对巴西、拉美地区乃至全球都具有重要的象征意义，因为这是气候大会历史上首次在热带雨林腹地举行。

Фото: ҚР Экология министрлігі

在首日全体会议上，哈萨克斯坦代表团团长叶尔兰·尼桑巴耶夫发表讲话，重申哈萨克斯坦对全球气候议程的坚定承诺，并向国际社会介绍了哈萨克斯坦在应对气候变化领域采取的政策与举措。

尼桑巴耶夫部长还邀请各国代表团领导人参加将于2026年在哈萨克斯坦举办的区域生态峰会，并表示该会议将为加强区域环保合作与可持续发展提供新的平台。

Фото: ҚР Экология министрлігі

【编译：达娜】