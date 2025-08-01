哈萨克斯坦代表出席第十届上合组织成员国农业部长会议

叶尔梅克·肯贾汗吾勒在讲话中指出，到2024年，哈萨克斯坦农产品对外贸易额的69%来自上合组织国家。这表明哈萨克斯坦与上合组织国家互联互通水平较高，未来深化合作潜力巨大。

- 我们将农工业领域视为战略合作的空间，而非竞争的空间。哈萨克斯坦愿积极推动建立基于信任、协调和互补的统一农业空间。-他说。

Фото: ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі

副部长还表示，面对气候变化、生产成本上升、水土资源枯竭等全球性挑战，农业正在成为保障上合组织地区可持续发展和粮食安全的关键领域。为此，他建议在上合组织框架内建立统一的数字农业贸易平台，其中包括电子认证、物流控制和产品原产地追溯等机制。

此外，会议还提出，振兴育种、种子生产和农业研发领域的科研合作是重要方向。为此，提议成立协调中心，开展联合研究，并实施联合教育项目。

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哈方认为，技术法规和植物检疫标准的协调是扩大相互贸易、消除非关税壁垒的重要条件。

根据会议成果，通过了《上合组织成员国第十次农业部长会议议定书》。该文件正式确认各国愿扩大农业领域合作。

【编译：小穆】