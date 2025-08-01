22:48, 01 八月份 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦代表出席第十届上合组织成员国农业部长会议
（哈萨克国际通讯社讯）据农业部消息，哈萨克斯坦农业部副部长叶尔梅克·肯贾汗吾勒率团出席了在中国北京召开的第十届上海合作组织成员国农业部长会议。
叶尔梅克·肯贾汗吾勒在讲话中指出，到2024年，哈萨克斯坦农产品对外贸易额的69%来自上合组织国家。这表明哈萨克斯坦与上合组织国家互联互通水平较高，未来深化合作潜力巨大。
- 我们将农工业领域视为战略合作的空间，而非竞争的空间。哈萨克斯坦愿积极推动建立基于信任、协调和互补的统一农业空间。-他说。
副部长还表示，面对气候变化、生产成本上升、水土资源枯竭等全球性挑战，农业正在成为保障上合组织地区可持续发展和粮食安全的关键领域。为此，他建议在上合组织框架内建立统一的数字农业贸易平台，其中包括电子认证、物流控制和产品原产地追溯等机制。
此外，会议还提出，振兴育种、种子生产和农业研发领域的科研合作是重要方向。为此，提议成立协调中心，开展联合研究，并实施联合教育项目。
哈方认为，技术法规和植物检疫标准的协调是扩大相互贸易、消除非关税壁垒的重要条件。
根据会议成果，通过了《上合组织成员国第十次农业部长会议议定书》。该文件正式确认各国愿扩大农业领域合作。
【编译：小穆】