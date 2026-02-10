江布尔州出土多枚跨朝代古钱币 实证古丝绸之路繁荣盛景

历史学家指出，这批钱币中有一部分铸造于8世纪至12世纪之间，其中包括产自古塔拉兹以及中国唐、宋时期的货币。该时期正值丝绸之路的鼎盛阶段，并伴随着751年恒罗斯战役等重大历史事件。因此，这些文物的出土再次有力地证明了塔拉兹作为国际贸易枢纽的广泛影响力。

考古学家伊斯坎德尔·托尔别阔夫表示，唐代钱币采用圆形方孔的设计并非偶然，这种构造便于人们用绳索将钱币串起来携带。目前，考古学家正对别斯阿尕什乡出土的这批钱币进行全方位研究，但其极高的历史价值已无庸置疑。

在研究过程中，考古人员还在该区域发现了13世纪的铜币以及由讹答剌造币厂铸造的白银迪拉姆。在去年的考古发掘中，共计出土了46枚钱币及大量陶器残片。据悉，所有珍贵文物未来都将移交给当地博物馆收藏。目前，江布尔州立博物馆已拥有哈萨克斯坦境内最丰富的钱币收藏之一。

博物馆研究人员认为，通过此类考古发掘出的钱币，不仅可以解读该地区的变迁，更可以窥见整个国家的历史轨迹，因为钱币上往往镌刻着统治者的姓名、封号及其统治时期。塔拉兹曾是喀喇汗王朝的重要都城，在其两千多年的历史长河中，历经了繁荣与凋零、战争与和平的交替。

历史学家塔肯·莫勒达克诺夫将楚河与塔拉斯河之间的区域称为哈萨克斯坦历史上至关重要的进程中心。正是在这片土地上，哈萨克民族的形成得以完成。15世纪，克烈汗与贾尼别克汗在楚河流域的杰伊桑绿洲宣布建立哈萨克汗国。因此，别斯阿尕什出土的古币，成为了江布尔地区悠久历史的又一有力佐证。

